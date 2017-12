Vermischtes Kirchenthumbach

Schlechte Nachrichten für die Thurndorfer, Alt- und Neuzirkendorfer kurz vor Weihnachten. Ein abgelehnter Antrag für einen Zuschuss sorgt für Diskussionen und Arbeiten in der Turnhalle stehen auf der Agenda.

Die letzte Marktgemeinderatssitzung des Jahres stand auf der Agenda. Die Tagesordnung war nicht besonders lang, aber trotzdem hatte das Gremium über eine Abwassergebührenerhöhung für die Gemeindeteile Alt- und Neuzirkendorf sowie Thurndorf zu entscheiden. Kämmerer Michael Eisner erläuterte den Räten seine neue Kalkulation, die sich unter dem Strich zukünftig einen Preis von 3,79 Euro pro Kubikmeter Wasser beläuft. Damit erhöht sich die Gebühr für die Haushalte in den genannten Gemeindegebieten ab sofort um sechs Cent pro Kubikmeter. Die Gebühr für Kirchenthumbach und Burggrub bleibt dagegen unverändert bei 3,60 Euro pro Kubikmeter."Das hängt damit zusammen, dass schlicht und einfach die letzten Jahre kontinuierlich mehr Wasser ins System eingeleitet und verbraucht wurde, aber auch das durchgeführte Kanalkataster schlägt sich hier nieder", so Kämmerer Eisner. Daniel Götz wollte wissen, warum das eingeleitete Wasser die letzten Jahre immer gestiegen ist. "Dafür habe ich keine Erklärung, da ich kein Techniker bin", entgegnete der Kämmerer. "Das liegt schlicht und einfach am Bürgerverhalten, dass mehr Wasser gebraucht wird", meinte Bürgermeister Jürgen Kürzinger.Die erneute Erhöhung der Abwassergebühren bereitet dem Gemeinderatsgremium Bauchschmerzen. "Ich bin mit der erneuten Erhöhung nicht glücklich. Ziel muss doch auch mal sein, die Gebühren zu senken", so CSU-Rat Winfried Sporer. Ähnlich sah dies auch Richard Götz von der CWG-Fraktion. "Wir sollten mal mit anderen Kommunen kommunizieren, wie die es schaffen ihre Gebühren zu senken. Andere schaffen es, wir aber nicht", monierte Götz. Georg Adelhardt schlug vor, dass sich die Wasserwarte der Kommunen kurzschließen sollen, wo Einsparpotenzial herrsche und versteckt sei. Vor allem die hohen Stromkosten für die Pumpen sind den Räten ein Dorn im Auge. "Beratung ist doch kostenlos. Wir sollten uns mal einen Fachmann von einer Experten-Firma holen, der uns hier sicher helfen kann", schlug Angela Kummert-Schleicher vor. Letztendlich stimmte das Gremium einstimmig der Satzungsänderung zur Gebührenerhöhung zu, jedoch mit der Auflage, dass die Verwaltung eine Kostenprüfung durchführen muss, um mögliches Einsparpotenzial zu zeigen.Wie in der jüngsten Sitzung bekannt wurde, hatte die Blaskapelle einen erneuten Antrag auf Bezuschussung der angeschafften Regenjacken gestellt, der allerdings von Bürgermeister Kürzinger erneut abgelehnt wurde. CWG-Rat Daniel Götz wollte wissen, warum hier das Gremium nicht eingebunden wurde. "Der Antrag war an das gesamte Gremium gestellt. Jeder hat das Recht, sich nach einer Zeit wieder an uns zu wenden. Das war ein Antrag an uns alle. Ausschließen geht nicht. Warum wurde der Antrag vom Bürgermeister schon vorab abgelehnt?", wollte Götz wissen."Es gibt einen bestehenden Beschluss vom letzten Jahr. Wenn die Anträge ähnlich sind und das sind sie, dann muss das nicht mehr im Gremium behandelt werden und deswegen habe ich das abgelehnt und mich auf den bestehenden Beschluss berufen. Ich habe euch allen den Antrag per E-Mail zukommen lassen und bis heute hat sich keiner bei mir gemeldet. Also sehe ich auch keinen Bedarf, das erneut zu behandeln", erklärte Bürgermeister Kürzinger. Götz wollte daraufhin wissen, ob Kürzinger einen Zuschuss aus seinem Bürgermeisterbudget an die Blaskapelle gegeben hat oder geben wird, wie es vor einem Jahr schon mal besprochen wurde. "Bis jetzt gab es keinen Zuschuss aus meinem Budget und ich habe das auch zukünftig nicht vor", so Kürzinger.Auf Nachfrage, wann die Sanierung der Umkleideräume in der Turnhalle angegangen wird, bat Kürzinger um Geduld, bis der sich im Krankenstand befindliche Bauhofleiter wieder zurück ist. "Er ist dafür der technische Ansprechpartner. Es steht aber ganz oben auf der Agenda", ließ Kürzinger wissen. Zum Abschluss dankte der Bürgermeister allen Räten für die gute Zusammenarbeit im Jahr 2017, wünschte ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch.