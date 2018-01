Vermischtes Kirchenthumbach

04.01.2018

0 04.01.2018

Martin Kohl sammelt Bierkrüge aus Stein und Glas sowie Flaschen aus der Region und aus aller Welt. Museumsartig hat er sie in der Durchfahrt des Nußsteinhauses aufgereiht.

Die Exponate können bei besonderen Anlässen von jedermann besichtigt werden. Da Kirchenthumbach eine reiche Brauereigeschichte hat, sind noch entsprechend viele Krüge aus der Vergangenheit vorhanden. In den Regalen stehen Bierhumpen der Brauereien Franz Eckert, Vierling, Peschbräu, Besoldbrau in Heinersreuth und Bärenbräu aus Oberbibrach. Auch zahlreiche Flaschen zeugen von der einstigen Hochblüte Kirchenthumbacher Braukunst. Zu bewundern sind auch Preisschilder. Dass um das Jahr 1913 0,9 Liter Bier 20 Pfennige gekostet haben, lässt die Liebhaber des edlen Gerstensafts ins Schwärmen kommen - zumindest bei jenen die das hopfige goldgelbe Getränk hoch einschätzen und oft ein-und nachschenken lassen.Eine Rarität ist eine Flasche aus der längst vergessenen Limonadenfabrik Josef Rupprecht (Boder) aus Kirchenthumbach. Die Besonderheit: Geschlossen und für einen überschaubaren Zeitraum haltbar gemacht, wurde die Flasche mit einer Glaskugel versehen, ähnlich einer Murmel. Beim Befüllen wurde Kohlensäure beigesetzt. Durch den dadurch entstehenden Druck war die Flasche mit 0,33 Liter Inhalt dicht. Ausgestellt sind auch Flaschen aus der Karibik, die Kohl beim Tauchen gefunden hat. Als junger Ingenieur der Tiefbautechnik arbeitete er längere Zeit in Trinidad und Tobago.