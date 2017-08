Vermischtes Kirchenthumbach

09.08.2017

Die Bhaktapuris sind aktiv: Vor allem der Wiederaufbau von privaten Häusern läuft gut. Doch ein Vorhaben stockt. Martin Kohl war wieder in der von Erdbeben zerstörten Stadt in Tibet am Fuße des Himalaya, um sich einen Überblick zu verschaffen.

Fassade gerettet

46 Wasserfilter

Der Vorsitzende des Vereins Wiederaufbau Bhaktapur e.V. mit Sitz in Kirchenthumbach erzählte, dass das Dach der Secondary School immer noch nicht fertig sei. Es sei zum Baustillstand gekommen. Die vom Verein und anderen Organisationen bisher zur Verfügung gestellten Mittel würden nicht ausreichen. Gemäß dem neuen Kostenvoranschlag werde das Ziegeldach zusätzlich 20 000 Euro mehr kosten. Dieses Geld könne vom Verein nicht alleine aufgebracht werden. Kohl habe mit Architekt Rabindra Puri verhandelt, mit dem Ergebnis, die Kosten eventuell zu teilen. Entsprechende Anfragen bei anderen Organisationen würden laufen.Die Restaurierung von drei Stupas (Bauwerk) sei fertig und sehr schön gelungen. Die geplante Einweihungsfeier (Puja) mit den Anwohnern des Toles (Stadtbezirk) sei aus Zeitgründen auf Oktober verschoben werden. Der öffentliche Verbrennungsplatz (Hanuman Ghat) sei fertiggestellt, ebenso der kleine Tempel. Jetzt stehe die Restaurierung der Buddha-Statue an. Ein entsprechendes Angebot liege vor. Die Restaurierung der Patti (öffentliches Versammlungshaus) am Narajan Tempel habe begonnen.Die vom Verein überwiesenen Gelder für die Restaurierung des historischen Fensters und Dachvorsprungs am Hari Banepali Haus seien ausreichend. Damit sei eine historisch wertvolle Fassade direkt am Dattatreya Platz gesichert und gerettet worden. Der Regenwasserablauf und die Rinnenpflasterung der Samantha Schule seien fertiggestellt. Die Schule habe einen vor allem in der Regenzeit aufgeweichten Pausenhof. Martin Kohl hat vorgeschlagen, dass die Stadtverwaltung den Bushalteplatz nach draußen außerhalb des Schulgeländes auf die Straße verlegt. Aus der Vereinskasse könnte die Pflasterung der Wege im Schulhof bezuschusst werden.46 weitere Pauls-Wasserversorgungsanlagen sind im Juli vom "Eine Welt Verein Unterkirch" nach Nepal transportiert worden, davon sechs für Bhaktapur. Die Finanzierung der sechs Pauls für Bhaktapur sei durch die Wirth-Stiftung gesichert. Weiter berichtete Kohl, in Bhaktapur sei es notwendig, dass die Filter häufig geprüft und gewartet werden. Durch den hohen Verbrauch von Trinkwasser in Schulen, Krankenhäusern und öffentlichen Plätzen müsse man ein gutes Auge auf Nutzung und Instandhaltung werfen. Schon jetzt freue sich Kohl auf den Projektbesuch von Professor Frechen, Erfinder des Pauls, im Oktober in Bhaktapur, und er hofft, es könne noch einiges optimiert werden.Die gesamte Situation der Wasserversorgung in Bhaktapur habe sich nicht wesentlich gebessert. Es müsse noch immer Wasser von Tanklastwagen gekauft werden. Die großen Rohre für die neue Wasserversorgung werden zurzeit eingebaut. Die Wasserrückhaltebecken, die durch das Erdbeben verschlammt und beschädigt waren, werden zur Zeit gereinigt und hoffentlich auch restauriert. Die Schnitzerausbildung, für die der Verein die Patenschaft übernommen hat, laufe sehr gut, überall würden Schnitzer gesucht und die jungen Leute hätten gute Chancen, sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Der Versuch, junge Mädchen zu Schnitzern auszubilden, habe leider nicht geklappt. Nach 14 Tagen Probezeit haben sie die Schule wieder verlassen. Das Programm mit jungen Männern laufe weiter, dafür seien jährlich 3500 Euro für die Patenschaften erforderlich. Robert Neuber werde seinen Bhaktapur-Film Ende September fertigstellen. Neuber habe in Bhaktapur mit seiner guten Laune einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Uraufführung des Films ist im Oktober in Bhaktapur.