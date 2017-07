Vermischtes Kirchenthumbach

So ändern sich die Zeiten: In Prag wurde Johannes Nepomuk Ende des 14. Jahrhunderts auf Geheiß von König Wenzel in die Fluten der Moldau gestürzt. Mehr als 600 Jahre später servierten die Kirchenthumbacher dem Heiligen zu Ehren wohlklingende Marschmusik.

Premiere für Pfarrer

Bank eine Augenweide

Nepomuk wird es gefallen haben, als die Blaskapelle das Lied "Mein Heimatland" und die Bayernhymne intonierte. Dann segnete Pater Dr. Benedikt Röder am Ufer des Thumbaches den aus Granitstein gehauenen Brückenheiligen, der erst wenige Stunden zuvor im Markt eingetroffen war.Viele Kirchenthumbacher waren gekommen, um bei dem Weiheakt dabei zu sein: Wann kommt es denn schon einmal vor, dass ein Heiliger angeschafft wird und einen so würdigen Platz in "Dumba" bekommt?Jürgen Geyer erinnerte daran, dass 2009 das erste Mühlbachstraßenfest gefeiert worden sei mit dem Ziel, eines Tages eine Nepomukstatue finanzieren zu können. Doch keiner habe geglaubt, dass es so schnell gehe, den "heiligen Kameraden hierher zu holen". Geyer dankte allen, die mitgeholfen und sich eingebracht haben, damit das Vorhaben realisiert werden konnte. Bürgermeister Jürgen Kürzinger lobte die Straßengemeinschaft und gratulierte zur Nepomukstatue. Er dankte allen, die sich mit "Manpower reingehauen" haben. Pater Benedikt betonte, er komme der Bitte, die Figur zu weihen, sehr gerne nach. Die Segnung des Nepomuk sei die erste dieser Art in seiner priesterlichen Laufbahn.Den Text des Nepomukliedes trugen die Jugendlichen Lilly und Felix Geyer, Jakob Zeitler und Svenja Körber vor. Darin hieß es unter anderem: "Du heiliger Johannes Nepomuk, lass uns dein Bild berühren. Wo Tag für Tag das Volk vorüberdrängt, lass uns das Leben spüren, das uns begrüßt am Straßenrand als Bettler und als Musikant. Du heiliger Johannes Nepomuk, bereit, uns zu begleiten. Ein Freund, der uns geduldig weiterführt als Pilger durch die Zeiten, auf Brücken, über Strom und Bach. So gehen wir deinen Spuren nach."Beifall brandete auf, als die Statue enthüllt wurde. Nach der Segnung kredenzten die Frauen aus der Mühlbachstraße Kaffee und selbstgebackenen Kuchen. Am Abend warteten zwei von Dietmar Hafner gegrillte "Suggerln" auf Abnehmer, die sich auch rasch fanden.Am Samstag in der Früh war ein Kranwagen des Bildhauerateliers Flöttl aus Schönsee angerückt, um den eine Tonne schweren mannsgroßen Heiligen auf den bereits vorbereiteten Sockel zu setzen. Als die Arbeiten erledigt waren, wurde die Statue mit einem weißen Leinentuch verhüllt. Vor ihr steht ein Granittrog mit Blumen, den Frauen aus der Mühlbachstraße bepflanzt haben. Eine Augenweide ist zudem die von Hans Schneeberger gefertigte und von Josef Lehner und Martin Schleicher gespendete Ruhebank aus Lärchenholz.