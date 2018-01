Vermischtes Kirchenthumbach

Es gehört zur guten und auch langen Tradition der Pfarrei St. Jakobus, am ersten Tag im neuen Jahr bei einer bescheidenen Audienz Rückschau und Ausblick zu halten. Neben Lob standen auch Appelle im Mittelpunkt.

Thurndorf. Dem Neujahrsempfang im Pfarrheim war ein Gottesdienst vorausgegangen. Zelebranten waren Comboni-Pater Markus Körber und Pfarrer Pater Samuel Patton. Pfarrgemeinderatsvorsitzender Thomas Looshorn begrüßte die Gäste.Er stellte heraus, der Jahreswechsel sei ein guter Anlass, das eigene Leben auf den Prüfstand zu stellen. Die ersten Tage eines neuen Jahres seien eine gute Zeit, sich von eingefahrenen Gewohnheiten zu lösen und sich neu für anderes zu öffnen. Neu anfangen zu können, tue gut, innehalten, sich besinnen und das Leben neu planen. "Ein neues Jahr verspricht neue Herausforderungen und Chancen, neue Begegnungen und Erfahrungen zu machen", sagte er.Das Jahr 2017 ließ Kirchenpfleger Franz Eller Revue passieren. Jetzt könne festgestellt werden, dass die Pfarrei vieles versucht und realisiert habe, um eine gewisse Verlebendigung das Glaubenslebens wirksam werden zu lassen. Dankbar erwähnte Eller, dass hinter allen Ereignissen immer auch ein gehöriges Stück Arbeit, Engagement und vor allem auch Leidenschaft stecke. Nichts sei selbstverständlich und manches musste unter persönlichen Entbehrungen erarbeitet werden. Franz Eller dankte allen, die an der lebenden Pfarrgemeinde mitgearbeitet haben.Der Kirchenpfleger stellte auch das Spendenaufkommen der relativ kleinen Pfarrei heraus: 9000 Euro haben die Mitglieder der Pfarrgemeinde für kirchliche Aufgaben zur Verfügung gestellt. Rund 1500 Euro seien für Messstipendien für die Kongregation der Mission des Heiligen Franz von Sales nach Indien überwiesen worden. Dankbar erwähnte Eller die Spendenaktion für die Mariahilf-Kapelle. Rund 6500 Euro seien bisher verbucht worden.Neu erkennen müsse man die Chance der Ökumene. Es sei ein Verdienst von Johanna Muck, die immer wieder ökumenische Akzente einbringe. "Wer möchte, dass unsere abendländisch-christliche Kultur erhalten bleibt, wird dies nicht mit Ausländerfeindlichkeit und Hass erreichen, sondern dadurch, wenn wir Christinnen und Christen immer wieder auch Zeugnis geben für unseren gemeinsamen Glauben. Gerade deswegen wird die Ökumene ein wertvoller Beitrag für den Erhalt unserer Kultur sein", stellte Eller heraus.Der Redner erinnerte an das Jubiläum "200 Jahre Dekanat Auerbach". So werde am Fest Peter und Paul von der Kirchengemeinde in Hopfenohe im Truppenübungsplatz einen Gottesdienst zelebriert. Geplant seien auch drei Abende mit Prof. Dr. Hans Gradl zum Thema "Ursprung der jungen Kirche" sowie Fastenpredigten mit Erzbischof Dr. Ludwig Schick und Weihbischof Herwig Gößl in Auerbach. Die Werbetrommel rührte Franz Eller für die anstehenden Wahlen für die Gremien Kirchenverwaltung" und Pfarrgemeinderat. Es würden Kandidaten gesucht. Komme in der Pfarrei keine Wahl mangels Kandidaten zustande, drohe der Pfarrei der Verlust der Selbständigkeit. Eller bat die Pfarrangehörigen, Gleichgültigkeiten und Beliebigkeiten abzulegen, den Ernst der Lage zu erkennen und gemeinsam nach Kräften an der Zukunftsfähigkeit der Pfarrei St. Jakobus zu arbeiten."Das Beste, das ich Ihnen als Priester wünschen kann, ist ein gesegnetes Neujahr, vor allem Gottes Führung, Segen und Schutz jeden Tag dieses Jahres", sagte Pater Samuel. Er dankte allen für das gute Miteinander und erteilte den Anwesenden den Segen. Die Grüße der Marktgemeinde und Glückwünsche für das Jahr 2018 überbrachte Bürgermeister Jürgen Kürzinger.