Vermischtes Kirchenthumbach

03.04.2018

9

Thurndorf. Bereits am Ostermontag beging die Pfarrei St. Jakobus das Fest der Erstkommunion. Neun junge Christen traten dabei zum ersten Mal an den Tisch des Herrn: Loki Barnes, Theresa Benz, Lena Bernhardt, Lea Föster, Johannes Gilch, Simon Helldörfer, Franziska Regner, Luca Thumbeck und Tommy Ziegler durften in einem Festgottesdienst erstmals Christus im Zeichen des Brotes empfangen. Das Thema der Erstkommunion lautete: "Jesus, wo wohnst du?" Pater Samuel Patton (hinten, Zweiter von rechts) begrüßte die Erstkommunikanten und nahm sie in die Tisch- und Mahlgemeinschaft auf. Konzelebrant war Pfarrer Gerhard Pausch (hinten, links) von der Pfarreiengemeinschaft Herz Jesu und St. Johannes Weiden. Gestaltet wurde die Erstkommunionfeier vom Kinder- und Jugendchor der Pfarrei sowie von Franz Eller an der Orgel. Für einen feierlichen Ein- und Auszug sorgte die Musikkapelle. Marion Eschenweck (hinten, rechts) war für die Organisation der Erstkommunion zuständig. Bild: loo