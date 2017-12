Vermischtes Kirchenthumbach

07.12.2017

Sie haben lange geforscht, haben fast Tausend Stunden ihrer Freizeit geopfert, waren fünfmal in Wien und haben in Archiven nach Spuren von Friedrich Eisenhut gesucht. Die Mühen der Heimatforscher Norbert Wilterius und Michael Biersack haben sich gelohnt.

Hintergrund Bei der Präsentation des Buches vor dem Bildnis von Maria Zell in der Bergkirche dankten die beiden Autoren Norbert Wilterius und Michael Biersack allen Mitwirkenden. Ihre Anerkennung ging zunächst nach Wien an Dr. Kornelia Holzner-Tobisch, Mitarbeiterin an der Akademie der Wissenschaften und Archivarin der Pfarrer Hernals, Pfarrer Dr. Karl Engelmann und Dr. Stefan Spevak vom Wiener Stadt und Landesarchiv. Ihr Dank galt ferner Dr. Johann Weißensteiner vom Diözesanarchiv Wien. Für die Unterstützung bei der Erstellung des Buches und Bereitstellung von Bildmaterial galt der Dank Heidi Stopfer-Wilterius, Fritz Fürk, Christoph Brünning sowie Katharina Ziegler vom Austria Forum Wien. Die Umschlagsgestaltung stammt von Tanja Kallmünzer, für Layout und Satz war Heidi Stopfer-Wilterius verantwortlich. Dem Lektorat gehörten Pater Dr. Benedikt Röder und Jürgen Böhme an. Erschienen ist das Druckwerk im Verlag "Aus Liebe zur Heimat", Regionalverlag Eckhard Bodner ISBN 978-3-947247-07-3. Zu beziehen ist das neue Buch beim Kulturkreis beim Weihnachtsmarkt am 9. und 10. Dezember im Nußsteinhaus, im Spielwarengeschäft Ida Wilterius am Marktplatz, im Buchhandel Bodner in Pressath und in allen Buchhandlungen unter Angabe der ISBN-Nummer. Der Preis beträgt 16,90 Euro. (ü)

Das Ergebnis ihrer Forschungsarbeit haben sie in einem Buch niedergeschrieben. Auf 144 Seiten schildern sie das Leben und Wirken von Friedrich Eisenhut, ein Sohn Kirchenthumbachs und Mäzen der Kirche Maria Zell.Der Titel der Publikation lautet: "Johann Friedrich Eisenhut (1667-1749). Dem Stifter auf der Spur von Kirchenthumbach/Opf. nach Wien". Pate steht bei der Herausgabe des Werkes der Kulturkreis Kirchenthumbach (KKK). Die Buch-Präsentation fand an historischer Stelle in der Bergkirche statt.Fast drei Jahrhunderte wusste man nichts Exaktes über Eisenhut, man hatte nichts Greifbares über den Wohltäter der Bergkirche. Der Name Eisenhut war allgegenwärtig, doch es fehlten wichtige Details, es fehlten bedeutungsvolle Bausteine der Geschichte. Die einzigen Quellen waren bis dahin die Aufzeichnungen von Pfarrer Leuthäuser, die 60 Jahre nach dem Bau der kleinen Kapelle verfasst worden waren. In diesem Bericht wurde genau beschrieben, wie 1714 Eisenhuts Reisegruppe von Wien nach Graz überfallen und er durch die Hilfe der Muttergottes von den Räubern errettet wurde. Und der Bericht enthielt die Information, dass Eisenhut im Jahre 1706 Kirchenthumbach verlassen hätte.So hatte man als Ausgangspunkt also lediglich nicht verifizierte Jahreszahlen, die Ortsangaben Wien und Graz und die Überlieferung, dass Eisenhut nach Wien übersiedelt war. Die Suche von Wilterius und Biersack begann zunächst in online verfügbaren alten Häuserbüchern. Tatsächlich fand man einen ersten Hinweis in einem Almanach bzw. Häuserbuch von Wien aus dem Jahre 1774: In der Straße "Im Elend, Hausnr. 348" ist verzeichnet "Friedr. Eisenhut des A. R. seel. Erb." Wie sich später herausstellte: "Friedrich Eisenhut des Ausseren Rates seelig Erben." Die Bezeichnung "Im Elend", bezog sich auf eine Kirche mit dem Gnadenbild der Mutter Gottes "Maria Trost im Elend" und diese Kirche lag im sogenannten Schottenviertel und heißt "Unsere liebe Frau zu den Schotten", die heutige Schottenkirche mit der Benediktinerabtei. Es gab also einen Eisenhut in Wien, aber war es der Kirchenthumbacher Eisenhut?Weitere Ergebnisse waren: Eisenhut wurde 1667 geboren und wäre zur Zeit des Auszugs aus Kirchenthumbach nach Leuthäuser 1706 bereits 39 Jahre alt gewesen. Darauf aufbauend begann nun die nächtelange Suche in den Online-Matrikeln nach dem Sterbedatum, ausgehend von 1714, dem Jahr des Überfalls, das er ja überlebt haben soll. Und tatsächlich wurde man fündig, allerdings erst in den Matrikeln der Jahre 1749 mit dem Beerdigungsdatum des Johann Friedrich Eisenhueth, "gestorben im Alter von 83 Jahren". Eigentlich war er rechnerisch nur 82 Jahre. Trotzdem waren sich Wilterius und Biersack sicher, dass es sich hier um den Kirchenthumbacher Eisenhuth handeln musste, denn es passte einiges einfach zu gut zusammen. Jedoch verlief sich die Spur sang- und klanglos in den Matrikeln der Schottenkirche, denn es fanden sich keine Einträge bis 1706 zurück zu Taufen/Geburten oder Heiraten.Die Suche in den Matrikeln der Pfarrei St. Stephan war dann von einem Erfolgserlebnis nach dem anderen gekrönt: Viele Taufen und zwei Heiraten konnten gefunden werden. Am allerwichtigsten war aber der Eintrag der ersten Hochzeit 1690, denn hier gab es die eindeutige Zuordnung zu seinem Geburtsort Kirchenthumbach "in der Oberen Pfalz". Ebenso schwierig erwies sich die Suche nach den Kirchenthumbacher Wurzeln, denn im Staatsarchiv Amberg wurden keine eindeutigen Hinweise zum Wohn- bzw. Geburtshaus gefunden. Auch der Grund des Wegzugs und das genaue Datum blieben verborgen. Durch akribische Recherchen im Amberger Staatsarchiv konnte das damalige Wohnhaus der Familie ermittelt werden.Die Spurensuche nach dem Lebensweg des Johann Friedrich Eisenhut eröffnet spannende Einblicke in das barocke Wien und geht der Frage nach, wie es einem Schneidergesellen aus der Oberpfalz gelingen konnte, in den Äußeren Rat der Stadt Wien aufgenommen zu werden. Ein schicksalhaftes Erlebnis des tiefgläubigen Eisenhut prägte ihn und führte ihn schließlich zum Höhepunkt seines Lebenswerkes, der federführenden Mitwirkung bei der Errichtung des Hernalser Kalvarienbergs in Wien.