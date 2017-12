Vermischtes Kirchenthumbach

Pater Dr. Benedikt Röder verabschiedete sich am Donnerstag von der Pfarrgemeinde. Und zwar mit einem Gottesdienst der besonderen Art und einer offenen Ansprache.

Frust bei Priestern

Durch Krise getragen

Unter den Gottesdienstbesuchern waren auch Anna und Rudolf Röder, die Eltern von Pater Benedikt. Er sagte unter anderem, über fünf Jahre habe er in Kirchenthumbach seelsorglich wirken dürfen. Dies sei nicht gerade viel, aber doch lange genug, dass viele freundschaftliche Beziehungen gewachsen seien. Mitzelebranten waren die aus Kirchenthumbach stammenden Priester Georg Braun, Helmut Süß und Prof. Dr. Hans Gradl, die Patres Andreas, Adrian, Ignatius, und Benedikt Schuster sowie Pater Markus Flasinski aus Auerbach. Die Lesung trug Pfarrerin Anne Utz vor. Grundlage von Röders Ansprache war das Lied "Sowieso" des Popsängers Mark Forster: "Egal was kommt, es wird gut, sowieso, immer geht eine neue Tür auf, irgendwo. Auch wenn es grad nicht so läuft, wie gewohnt. Egal, es wird gut, sowieso."Das Lied solle laut Röder Optimismus und Lebensfreude versprühen, gerade in unruhigen und unsicheren Zeiten. Er räumte ein, er möge solche moderne Musik, da sie Kopf und Herz berühren könne und damit manchmal oder vielleicht sogar oft mehr bewirken als eine verkopfte Predigt. Für ihn sei dieses Lied in diesem Jahr zu seinem Lied geworden, denn in ihm stecke so manches Schlagwort, das auf ihn zugetroffen habe. Da sei vor allem das Wort "Leben ist Veränderung", das er in den vergangenen zwei Jahren gespürt habe. Für ihn ende eine Entwicklungsphase, die vor zwei Jahren begonnen habe. Fragen seien aufgekommen: "Was hast du bisher aus deinem Leben gemacht? Ich fiel in eine Lebenskrise, auch Midlife-Crisis genannt." Aus der Lebenskrise sei zunehmend auch eine Berufungskrise geworden: "Sehe ich meine Zukunft noch als Priester? Will ich noch weiter im Kloster bleiben? Will ich den Rest meines Lebens weiter allein leben? Also die Frage nach Partnerschaft und Familie. Soll ich mein Glück außerhalb der Kirche suchen? Ich wurde zunehmend orientierungsloser und verlor die Perspektive. Bei alledem fragte ich mich, was Gott von mir will. Als Ordensmann hatte ich mich einmal auf den Weg gemacht, Gott zu suchen."Er habe festgestellt, dass das Ergebnis in der Seelsorge trotz allem Einsatz rückläufig sei, die Gottesdienstbesucherzahlen sinkten kontinuierlich weiter - im Durchschnitt etwa ein Prozent pro Jahr und die Kirchenaustritte stiegen merklich an. In den fünf Jahren seines Wirkens seien 23 Personen aus der Kirche ausgetreten. Er sei am 1. September 2012 in seiner ersten Pfarrstelle Kirchenthumbach mit dem Anspruch angetreten, die Menschen zu Christus und zur Kirche zu führen. Aber die objektiven Zahlen sprächen eine andere Sprache. Dass das bei Priestern zu Frustration und Resignation führen könne, sei nicht verwunderlich. Bei seinem gesellschaftlichen Rückzug habe er wieder mehr die Nähe zum Kloster gesucht.Der entscheidende Wendepunkt seiner Lebens- und Berufungskrise kam in den Exerzitien im März in Kostenz. Im Gespräch mit seinem Mitbruder Pater Gabriel aus Windberg über seine Situation meinte dieser, dass er ihn gut verstehen könne, da er es ähnlich als Pfarrseelsorger erlebt habe. "Er machte mich auf die Seelsorge in der Bundespolizei aufmerksam, in der er selbst seit elf Jahren tätig und sehr zufrieden ist."Im Juni folgte schließlich ein Vorstellungsgespräch beim zuständigen Weihbischof Wolfgang Bischof in München. "Ein paar Tage später folgte die Zusage." Röder räumte ein: "Ja, meine Krise dauerte doch fast zwei Jahre, aber ich habe sie - Gott sei's gedankt - überwunden. Ich habe mich neu für den Weg als Priester und als Ordensmann entschieden und wieder Orientierung und eine Perspektive in der Seelsorge gefunden." Ob es allerdings am Ende "die besten" oder für mich "bessere Karten" sind, werde sich freilich erst noch zeigen müssen. Aber er gehe dieses Wagnis ein und freue sich auf die neue Herausforderung als Seelsorger bei der Bundespolizei. Sein Weggang geschehe aus persönlichen Gründen, nicht weil er gehen müsse oder ihm Leute das Leben schwer machen würden. Insgesamt betrachtet sei er gerne in Kirchenthumbach gewesen und habe viele freundschaftliche Verbindungen geknüpft.Er dankte allen Wegbegleitern: Freunden und allen wohlwollenden Menschen. Er danke allen haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mitarbeitern der Pfarrei, dem Kirchenpfleger und Pfarrgemeinderatssprecher und allen Mitgliedern beider Gremien. Sein Dank galt ferner allen weltlichen und kirchlichen Vereinen, Verbänden und Gruppen für die zahlreichen Kontakte. Namentlich nannte er die Ministranten, den 2015 wiedergegründeten katholischen Burschenverein sowie den Gladbach-Freunden. Weiter dankte er Pfarrerin Anne Utz für das tolle ökumenische Miteinander.In seinen Dank schloss er Gemeinde, Schule und Pfarrer Süß, für die Vertretung in den vergangenen fünf Jahren, ein. Zuletzt dankte Pater Benedikt seiner Familie, seinen Freunden und seinen Mitbrüdern, die ihm Rückhalt gaben und ihn durch seine Krise getragen haben. "Ich bleibe ja langfristig in der Oberpfalz, und sogar in unmittelbarer Nachbarschaft im Kloster Speinshart. Ich werde künftig in der Pfarreiengemeinschaft Speinshart mithelfen. Wer mich also sehen will, wird dies tun können."Gestaltet wurde der Abschiedsgottesdienst von Herbert Fraunhofer an der Orgel, der Gruppe "Augenblicke", dem Kindersingkreis, dem Duo Zeitler und DJ Fuhr, alias Fabian Fuhrich. Beim Auszug erklang das Lied: "Zeit zu gehen" von der Gruppe Unheilig.