Vermischtes Kirchenthumbach

26.07.2017

0 26.07.2017

Für die Pfarrei Sankt Jakobus ist es ein großer Tag, der in die Geschichte eingehen wird: Am Patronatsfest der Pfarrkirche erhält sie Reliquien des Apostels Jakobus. In einer feierlichen Prozession, an der sich auch die Fahnenabordnungen der Vereine beteiligen, werden sie vom Ortsrand zum Gotteshaus gebracht.

Thurndorf. Die Reliquien trug dabei Tobias Wolf, ein ehemaliger Ministrant der Pfarrei Burkhardsreuth. Dort sind die Reliquien seit 1997 sorgfältig aufbewahrt worden. Begleitet wurde Wolf von zwei Kerzenträgern: Es waren Franz Eller, der Vorsitzende der Kirchenverwaltung, und Toni Schwemmer, der Bruder des verstorbenen Nuntius' und Erzbischofs Hans Schwemmer. Dem hohen Würdenträger ist es letztendlich zu verdanken, dass die Reliquien von Rom in die Oberpfalz gelangt sind.Den Festgottesdienst zelebrierte Regionaldekan Dr. Josef Zerndl aus Bayreuth, der in Rom Studienkollege von Hans Schwemmer war. Ehe er die Reliquien segnete, verlas er eine Urkunde, das "Officium de Liturgicis Celebrationibus summi Ponifektis" Darin heißt es: "Allen, die diese Urkunde betrachten, bestätigen wir, dass wir aus den echten Reliquien, die im Apostolischen Sakrarium aufbewahrt werden, Teilchen herausgenommen haben aus den Knochen des heiligen Apostels Jakobus des Älteren und sie in ein Gefäß mit Kristallglas, geschützt durch einen roten Faden umwickelt und mit unserem Siegel versehen, gelegt haben. Davon geben wir, mit unserem Siegel versehen, Bestätigung."Nach der Segnung setzte Ortspfarrer Pater Samuel Patton die Reliquien in eine kleine Monstranz, die als Reliquiar dient, ein. Mitzelebranten waren außer ihm Prodekan Pfarrer Josef Heil von der Pfarrei Trockau-Büchenbach sowie die aus der Nachbarpfarrei Kirchenthumbach stammenden Ruhestandsgeistlichen Helmut Süß, wohnhaft in Eschenbach, und Georg Braun, mit Ruhesitz in Michelfeld.In seiner Predigt stellte Zerndl natürlich den Patron der Pfarrkirche, den Apostel Jakobus, in den Mittelpunkt. Den Thurndorfern bestätigte er, dass sie eine lebendige Gemeinschaft, die sich für die Kirche einsetze, seien. In jedem Menschen, der sich engagiere und Verantwortung übernehme, stecke ein guter Geist.Für den Festgottesdienst in der Kirche St. Jakobus hatte der Regionaldekan sich eigens eine Jakobusmuschel umgehängt. Diese sei ein wertvolles Zeichen des christlichen Glaubens, erklärte er und informierte, dass er schon dreimal in Santiago de Campostela gewesen sei. Der Apostel Jakobus sei zum Sinnbild eines christlichen Europas geworden. Die jetzt nach Thurndorf überführte Reliquie des Heiligen sei ein "kostbarer Schatz des Glaubens".Musikalisch gestalteten der Kirchenchor und die Blaskapelle den Gottesdienst. Die Orgel spielte Sonja Schwemmer. Im Anschluss ging es ins Pfarrheim zum Bayerischen Abend, den die Katholische Landjugend organisiert hatte.