Vermischtes Kirchenthumbach

21.07.2017

Thurndorf. Der inzwischen verstorbene Apostolische Nuntius und Erzbischof Dr. Hans Schwemmer hat den Grundstein dafür gelegt: Zum Patronatsfest am Montag, 24. Juli, erfährt die Pfarrei Sankt Jakobus eine Aufwertung: die Reliquien des Apostels Jakobus.

Zur Person Hans Schwemmer studierte Theologie an der neu gegründeten Universität Regensburg. Es folgten unter anderem die Priesterweihe, Kaplansjahre sowie 1997 die Ernennung zum Apostolischen Nuntius und die Weihe zum Titularerzbischof von Rebellum. Er war bis zu seinem Tod am 1. Oktober 2001 Apostolischer Nuntius in Papua-Neuguinea und auf den Salomonen. Schwemmer wurde am 13. Oktober 2001 in der Kirche seiner Heimatpfarrei St. Georg in Pressath beigesetzt. (ü)

Bei einem Festgottesdienst, der um 18 Uhr beginnt, werden die Reliquien überführt. Hauptzelebrant ist Regionaldekan Dr. Josef Zerndl, ein Freund von Bischof Hans Schwemmer. Möglich gemacht hat die Reliquienüberführung der im Herbst 2001 verstorbene Apostolische Nuntius und Titularbischof Monsignore Dr. Hans Schwemmer, der aus Riggau stammt.Die Reliquien kommen aus dem Vatikan und Schwemmer machte sie der Pfarrei Burkhardsreuth zum Geschenk. Da es sich um zwei Reliquien handelte, verschenkte Pfarrer Werner Kaspindalin eine Reliquie des Heiligen an die Pfarrei Thurndorf. Dafür starkgemacht hat sich vor allem Thurndorfs Kirchenpfleger Franz Eller. Bei der Reliquienüberführung als Gast dabei sein wird auch der Bruder des Bischofs, Anton Schwemmer. Während des Gottesdienstes verliest Regionaldekan Dr. Josef Zerndl eine in lateinischer Schrift gehaltene Urkunde, die bestätigt, dass die Reliquie echt ist.Den Brauch, Reliquien in Altäre einzulassen, gibt es schon lange. Personen, die als heilig angesehen wurden, wurden unter den Altären der Kirchen beigesetzt. Die Gemeinden versammelten sich dann über den Gräbern. Im Laufe der Zeit entwickelte sich daraus der Brauch, in einer neuen Kirche jeweils eine Reliquie, also einen Teil ihres Namenspatrons in den Altar einzulassen. Das gilt als Zeichen für die Kirche als "Gemeinschaft der Heiligen", zu der Lebende und Verstorbene gehören. Diese Reliquiare sind meist aus Gold und mit wertvollen Steinen verziert. Manche haben die Form eines Armes, andere sind ein Kopf. Die Form ist ein Hinweis auf die Überreste, die in dem Gefäß enthalten sind. Die Menschen erhofften sich Schutz, Heilung und Glück.