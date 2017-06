Vermischtes Kirchenthumbach

32 Jahre übt er die Seelsorge für die 2500 Schäfchen in der Pfarrei Mariä Himmelfahrt aus. Am heutigen Mittwoch feiert Bischöflich Geistlicher Rat Pfarrer i.R. Konrad Beierl in Regensburg seien 75. Geburtstag. Besuch erhält er dann auch aus der nördlichen Oberpfalz.

Kirchenthumbach/Regensburg. Eine kleine Abordnung der Pfarrei, an der Spitze sein Nachfolger Pater Benedikt Röder, wird den hoch angesehenen Geistlichen an seinem Jubeltag besuchen und die Glückwünsche überbringen. Das Licht der Welt erblickte der Kirchenthumbacher Pfarrer am 28. Juni 1942 in Ottenrieth bei Waldthurn. Nach der Volksschule erlernte er in Vohenstrauß den Beruf des Porzellanmalers. Im Spätberufenenseminar Fockenfeld holte er das Abitur nach, ehe er von 1964 bis 1970 in Regensburg Theologie studierte. 1970 wurde Beierl in Regensburg zum Priester geweiht. Sein seelsorgerisches Wirken hat Bischof Manfred Müller Ende 2001 mit der Verleihung des Ehrentitels Bischöflicher Geistlicher Rat gewürdigt.Bevor Beierl im September 1980 nach Kirchenthumbach kam, war er zehn Jahre Kaplan in Grafenwöhr. Stets orientierte er sich an seinen Primizspruch "Die Freude an Gott ist unsere Kraft". Große Anliegen waren ihm die Integration der Laien beim Dienst in der Kirche sowie die Förderung der Jugend. Beweise dafür sind die immer noch große Schar der Messdiener sowie die gut funktionierenden kirchlichen Vereine und Gruppen. In Kirchenthumbach war seine Popularität und Beliebtheit auch nach drei Jahrzehnten ungebrochen.Der Pfarrer hat neben seiner primären Aufgabe als Seelsorger viel geschaffen und so an der Aufwärtsentwicklung der Pfarr- wie auch der politischen Gemeinde erheblich mitgewirkt. Dazu zählen der Neubau des Pfarrhofes und das Pfarrheim, die Sanierung und Renovierung der Pfarr- sowie der Bergkirche, der Kreuzwegstation und der Filialkirche Sassenreuth. Kostenintensiv war der Neubau des Kindergartens. Eine neue Orgel für die Pfarrkirche hat er ebenfalls initiiert. 2011 konnte der neue Kirchenvorplatz mit Treppenanlage, der bei der Dorferneuerung entstand, durch Staatsminister Helmut Brunner seiner Bestimmung übergeben werden. Ein weiteres Meisterwerk war der Bau der Kindertagesstätte.Alle diese Aufgaben, die Pfarrer Konrad Beierl bewältigen musste, waren keine Selbstläufer und haben auch an seiner Gesundheit gezerrt. So musste sich der Geistliche 2008 einer schweren Operation am Herzen unterziehen. Diese Krankheit macht ihm immer wieder zu schaffen.Die politische Gemeinde, der damalige Bürgermeister Fritz Fürk wie auch seine beiden Vorgänger Gerhard Sporer und Johann Kleber sowie der Marktgemeinderat, wussten, was sie an dem Seelsorger hatten. Als Dank für seine herausragenden Leistungen erhielt er am 2. Oktober 2007 die Bürgermedaille in Gold des Marktes Kirchenthumbach.Nach der Pensionierung im Jahr 2012 bezog er im Haus seiner Schwester in Wenzenbach bei Regensburg eine Wohnung. Wegen der Verschlechterung seines gesundheitlichen Zustandes verbringt Beierl seinen Lebensabend inzwischen in der Seniorenresistenz Thurn & Taxis in Regensburg. Seinen 75. Geburtstag wird er in aller Bescheidenheit feiern.