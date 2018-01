Vermischtes Kirchenthumbach

24.01.2018

Er war in den Augen der "Oberen" des Erzbistums Bamberg ein oft unangenehmer Zeitgenosse. Er hatte, ohne das Wort "Sturschädel" zu gebrauchen, seinen eigenen Kopf, den er auch durchsetzte. Er bewegte sich geistig auf mehreren Feldern - und das mit großem Erfolg.

Rügendes Schreiben

14 Versetzungsgesuche

Thurndorf. Pfarrer Johann Baptist Barnickel, der von Juni 1901 bis Juli 1915 in Thurndorf wirkte, war nicht nur ein naturwissenschaftliches Talent und beschäftigte sich intensiv mit der Konstruktion von Hubschraubern (wir berichteten). Auch war er Vorreiter für PAX, einen Versicherungsverein für die katholische Geistlichkeit Deutschlands. 1903 verfasste er den Entwurf der Satzung. Das Manuskript legte er später Reichskanzler Georg Graf von Hertling vor.Pfarrer Barnickel arbeitete zudem erfolgreich am Welteinheitskalender "Clavius" mit. Das Erzbischöfliche Ordinariat bestätigte ihm 1932: "Hochwürden haben mit unermüdlichem Fleisse ein hochwissenschaftliches Werk über die Ergänzung, Verbesserung, Einheit und Einfachheit des Kalenders vollendet und veröffentlicht. Wir sprechen Ihnen anmit die wohlverdiente Anerkennung aus und wünschen nur auch, dass Ihr Buch weitere Verbreitung finden möge."Ohne bei Sachverständigen Rat einzuholen, ohne Finanzierungsplan und folglich ohne Zuschüsse des Ordinariats und der königlichen Regierung wurde 1902 auf Anregung Barnickels hin das Gotteshaus in Thurndorf renoviert. Da aber in der Kirchenkasse kein Geld war und das Metropolitankapitel einen Finanzierungsplan haben wollte, einigte sich die Thurndorfer Kirchenverwaltung darauf, bei der Raiffeisenkasse ein Darlehen in Höhe von 4000 Mark aufzunehmen und dieses im Finanzierungsplan als wohltätiges Geschenk eines Spenders auszuweisen.Als die königliche Regierung der Oberpfalz hinter diesen Schwindel kam, schickte sie an den Pfarrer ein rügendes Schreiben. "Die Kirchenverwaltung Thurndorf hat während der Verhandlungen über die Kirchenrestauration wiederholt die tatsächlich unzutreffende Angabe in ihre Beschlüsse aufgenommen, daß von den Restaurationskosten der größere Beitrag durch ein von einem Wohltäter verabreichtes Geschenk von 4000 Mark gedeckt sei. In Wirklichkeit war die Kirchenverwaltung nie im Besitz eines solchen Geschenks, sondern sie beschaffte sich die erforderlichen Mittel in der Hauptsache ohne Kuraltelgenehmigung durch Aufnahme eines Anleihens von 4200 Mark beim Darlehnskassenverein. Ein derartiges Verfahren muß als höchst bedenklich und ungehörig bezeichnet werden. Dem Vorstand der Kirchenverwaltung ist hiermit in Übereinstimmung mit dem erzbischöflichen Metropolitankapitel ein ernste Mißbilligung auszusprechen."Als dieses Schreiben eintraf, waren die Renovierungsarbeiten jedoch längst abgeschlossen. Barnickel, der mit seinen vorgesetzten Dienststellen laufend Querelen hatte und für seine bissigen Bemerkungen über den bürokratischen Verwaltungsapparat bekannt war, vermerkte auf dem Brief Folgendes:"Esel! Womit hätte ich die vielen Tausende bezahlen sollen, wenn ich keine Mittel gehabt hätte. Kein Pfennig ist bei den Arbeitsleuten ausständig. Das Raiffeisenkapitel zahlt sich spielend ab. Halt, ich hatte sogar mehr, aber Euch bindet man's nicht auf die Nase! Dazu braucht man keine so teuer bezahlten Oberbonzen, Freimaurer und dergleichen. Selbstverständlich hätte ich die Kirche erst einfallen lassen sollen, bis alles seinen amtlichen Schneckenweg gegangen ist." Ob sich der Pfarrer in seinen Rechtfertigungsschreiben an die königliche Regierung der Oberpfalz ebenso derb ausgedrückt hat, ist nicht bekannt.Des Öfteren schickte er nach Bamberg ein Gesuch um Versetzung in eine andere Pfarrei. Einmal lautete die Begründung: "Meine Schaffensfreudigkeit findet auf hiesigen Posten zu wenig Boden, deshalb strebe ich schon seit Jahren ein größeres Arbeitsfeld an." Und: "An hiesigen Posten habe ich mein Arbeitsprogramm - auch gründliche Innen-Restaurierung mit doppelter Mission, Neuorganisation der verschiedenen kirchlichen und sozialen Vereine, sowie ausgiebige Außen-Restaurierung, bei der Kirche, Altäre und Pfarrhaus ein völlig neues Gewand erhielten - erledigt; darum drängt es mich nach neuer Arbeit."Insgesamt schrieb Barnickel 14 Versetzungsgesuche. 1915 entsprach das Ordinariat endlich seinem Wunsch und versetzte ihn mit Wirkung zum 22. Juli 1915 in eine Pfarrei in Kulmbach.