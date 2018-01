Vermischtes Kirchenthumbach

Thurndorf. Die Pfarrei Sankt Jakobus fördert die Arbeit von Pfarrer Markus Körber (Dritter von links), einem Comboni-Pater aus Mandlau bei Pottenstein, quasi nur einen Steinwurf von Thurndorf entfernt.

Beim Neujahrsempfang der Pfarrei nahm der Missionar den stolzen Betrag von 1718 Euro entgegen. Das Geld stammt aus dem Erlös des Fastenessens und der Minibrotaktion sowie dem Verkauf von Imkerprodukten. Pater Markus war viele Jahre in der Missionsstation Tali im Südsudan tätig. Dort arbeitete er an vielen Projekten mit, beispielsweise am Bau einer Schule und einer Krankenstation. Nun ist Pater Markus wieder in Europa. Eine schwere Krankheit, die er relativ gut überstanden hat, verlangt es, dass er ständig ärztlich untersucht werden muss. Zurzeit ist er auf Heimaturlaub, danach wird er in Rom arbeiten. Unser Bild zeigt ihn mit (von links) Thomas Looshorn, dem Vorsitzenden des Pfarrgemeinderats und KLJB-Vorsitzender Magdalena Maul sowie (von rechts) Kirchenpfleger Franz Eller, Sonja Schwemmer vom Pfarrgemeinderat und Pater Samuel Patton. Bild: rfü