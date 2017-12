Vermischtes Kirchenthumbach

12.12.2017

1

0 12.12.2017

Bevor Pater Benedikt zum letzten Mal seinen liebgewordenen "Dumbächer Gläubigen" den Segen erteilte, standen Redner ohne höhere Weihen am Ambo. Beim Abschiedsgottesdienst dankten Sigi Failner, Sprecher des Pfarrgemeinderates, Kirchenpfleger Richard Zeitler und Bürgermeister Jürgen Kürzinger Pater Benedikt für seine bemerkenswerten Leistungen während seiner nur fünfjährigen Amtszeit als Administrator der Pfarrei Mariä Himmelfahrt.

Laut Failner sei die anfängliche Schockstarre nun ein wenig gewichen, aber die Gläubigen brachten in den vergangenen Tagen und Wochen großes Bedauern zum Ausdruck. Pater Benedikt sei Antreiber gewesen und habe Impulse gesetzt. Im Hintergrund habe er eifrig organisiert, habe ehrenamtliche Helfer motiviert und immer wieder Sponsoren für die unterschiedlichsten Projekte gefunden. Bei freudigen Anlässen oder in traurigen Momenten habe er immer den richtigen Ton und die perfekten einfühlsamen Worte gewählt. Auch sein Mitwirken im kulturellen Leben der Gemeinde werde fehlen: "Du warst ein Pfarrer zum Anfassen."Heute gelte es aber, den Blick nach vorne zu richten. Man müsse dankbar dafür sein, dass Pfarrer Helmut Süß von einen Tag auf den anderen die Seelsorge in der Pfarrei Kirchenthumbach übernehme. Spaßig sagte Failner: "Wir haben für Benedikt ein Notfallset zusammengestellt, das aus drei Sachen besteht": ein Gutschein von einem Möbelhaus, damit er sein Zimmer in Berlin ein bisschen auf Vordermann bringen könne. Und da in Berlin die Sitten und der Umgangston etwas rauer seien, sei für einen Polizeiseelsorger ein Arbeitsmittel unerlässlich - eine Winkerkelle. Damit könne er die Gläubigen zum Gottesdienst lotsen. Für die ganz Hartnäckigen setze man als Besonderheit Handschellen ein. Die Berliner kämen nicht einfach so zur Beichte, nein, die müssten zum Teil zur Beichte abgeführt werden. Failner betonte: "Du bist und warst eine wahre Bereicherung für unsere Pfarrei Kirchenthumbach. Wir sind dankbar und glücklich, dass wir gemeinsam diesen Weg und diese Zeit miteinander gehen und erleben durften."Kirchenpfleger Richard Zeitler bemerkte: "Wir haben die vergangenen fünf Jahre sehr viel miteinander erlebt, ob in der Kirchenverwaltung oder im kirchlichen und weltlichen Leben", wie die Ausflüge der Pfarrei nach Köln, Trier oder Wien, Konzerte in der Pfarrkirche und besonders gestaltete Gottesdienste für Ehepaare, Jugendliche oder Kino-Gottesdienste. Auch baulich habe sich viel getan: neue Sitzpolster in der Pfarrkirche und in Sassenreuth, neue Beleuchtung des Altarraums, Außenbeleuchtungen für die Bergkirche, Pfarrkirche und Sassenreuther Kirche.Für das Pfarrzentrum seien neue Stühle und Tische angeschafft worden. Zeitler erinnerte auch an die Außensanierung des Pfarrhauses und des Pfarrzentrums, die neue Heizungs- und Lüftungsanlage und an die vielen Treffen und Gespräche auf dem Kirchplatz und im Pfarrheim.Pater Benedikt habe stets den Kontakt zu den Menschen der Pfarrei gesucht und gefunden. Viele Freundschaften hätten sich daraus entwickelt. "Lieber Pater Benedikt, im Namen der Kirchenverwaltung danke ich dir für die tolle Zusammenarbeit und für alles, was du in der Pfarrei geleistet hast. Wir wünschen Dir alles Gute zum Geburtstag und viel Freude an deiner neuen Wirkungsstätte."Als letzter Redner ergriff Bürgermeister Jürgen Kürzinger das Wort. Beruf komme von Berufung. Dieser sei Pater Benedikt nachgekommen. Er dankte dem Geistlichen für die gute Zusammenarbeit mit der Kommune. In Kirchenthumbach habe er Hochachtung erworben, vieles geleistet und vieles erreicht. Kirche brauche gewachsene Traditionen, sie müsse aber auch offen für Neues sein. Kürzinger wünschte dem scheidenden Ordensmann alles Gute und Gottes Segen für den weiteren Lebensweg. Nach dem Gottesdienst konnten sich die Kirchenthumbacher im Pfarrzentrum von Pater Benedikt persönlich verabschieden und ihm zum Geburtstag gratulieren. Empfangen wurden die Besucher mit schmissigen Weisen von der Blaskapelle Kirchenthumbach.