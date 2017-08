Vermischtes Kirchenthumbach

01.08.2017

Sassenreuth. Die Arbeiten zur Erneuerung der Ortsdurchfahrt sind beinahe ausgestanden, der juristische Streit um ein paar Quadratmeter Grund an einem Anwesen (wir berichteten) an dieser Straße dauert noch. Am Donnerstag begannen die Baumaschinen damit, die Feinschicht aufzubringen. Zunächst ging es dabei darum, die Hofeinfahrten der Anlieger zu asphaltieren, die dies gewünscht hatten. Am Freitag machten sich die Fachkräfte dann an die Straße selbst.

Anfang der Woche wurde erledigt, was vor dem Wochenende übrig geblieben war, bis auf die gut 20 Meter vorbei an dem Anwesen. "Dies hat uns unser Ingenieur so geraten", erklärt Bürgermeister Jürgen Kürzinger. Dort ist nach wie vor unklar, wem der Streifen zwischen Gebäude und bisherigem Straßenverlauf gehört. Der Streit zwischen Anwohner und Gemeinde liegt beim Zivilgericht in Weiden. Der Anlieger fordert die längerfristige Verpachtung einer landwirtschaftlichen Fläche durch die Gemeinde. Diese lehnt dies ab, möchte nur für ein Jahr verpachten, so wie sie es bei anderen Landwirten auch mache. Dazu verweist die Gemeinde auf Prüfungen durch das Vermessungsamt, das die gut zehn Quadratmeter große Fläche der Gemeinde zugesprochen habe.Der Weidener Zivilrichter hatte einen Gutachter mit der Klärung beauftragt. Laut Kürzinger war der Experte bereits Mitte Juli vor Ort. Er habe den Termin sogar vorgezogen, weil der Fall so brisant ist, berichtet der Bürgermeister. Ursprünglich wäre die Begutachtung für September geplant gewesen. Die Entscheidung treffe aber dennoch das Gericht. "Der Mann hat bei dem Termin überhaupt keinen Hinweis gegeben, wie er den Fall bewertet", sagt er.Aus diesem Grund rechnet Kürzinger nicht damit, dass die verbleibenden 20 Meter noch in diesem Jahr fertiggestellt werden. Eine große Beeinträchtigung sei dies laut Bürgermeister jedoch nicht, der Abschnitt könne problemlos befahren werden. Nur am strittigen Randbereich sei noch nichts passiert, der Abschnitt werde bis auf weiteres durch Warnbaken abgesperrt.