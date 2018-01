Vermischtes Kirchenthumbach

08.01.2018

Thurndorf. Dem Beispielland Indien ist in diesem Jahr die Sternsinger-Aktion gewidmet. Das Leitwort des weltweit größten Solidaritätsprojekts lautet: "Gemeinsam gegen Kinderarbeit - in Indien und weltweit".

Auch die Missionare des heiligen Franz von Sales - die Kongregation des Thurndorfer Seelsorgers Pater Samuel Patton (rechts) - betreuen in Indien mehrere Kinderhilfsmaßnahmen. Dabei geht es unter anderem um die Förderung und Schulausbildung bedürftiger Mädchen und Buben in der Pfarrei "Göttliche Barmherzigkeit" in Yingkiong in der Diözese Itanagar im indischen Bundesstaat Arunachal Pradesh und den Bau eines Internats, in dem Kinder aus weit entfernten Dörfern leben und lernen dürfen. Die bei der Thurndorfer Aktion Dreikönigssingen gesammelten Spenden sollen diesen Projekten zugute kommen. Zum Abschluss des Aussendungsgottesdienstes segnete Pater Samuel Weihrauch und Kreide, mit der die Sternsinger über die Eingangstüren die Kurzformel von "Christus mansionem benedicat" - zu Deutsch: "Christus segne dieses Haus" - schreiben.