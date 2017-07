Vermischtes Kirchenthumbach

Für ihn endet nicht nur ein Schuljahr, sondern ein erfolgreiches Berufsleben: Zum letzten Mal wird Schulleiter Gerd Dettenhöfer am Freitag, 28. Juli, die Tür der Grund- und Mittelschule auf- und zusperren. Danach beginnt ein neuer Lebensabschnitt: Nach fast vier Jahrzehnten im Beruf und 17 Jahren als Rektor in Kirchenthumbach tritt er in den Ruhestand.

Sanierung leider auf Eis

Erste Ganztagsbetreuung

Die offizielle Verabschiedung des verdienten Pädagogen erfolgt am Mittwoch, 26. Juli, im Pfarrheim.Nach dem Abitur 1974 am Gymnasium Pegnitz leistete Gerd Dettenhöfer in Pfreimd und Weiden seinen Wehrdienst, dem sich das Lehramtsstudium in Bayreuth anschloss. Seine Lehrerlaufbahn begann er als Lehramtsanwärter an der damaligen Volksschule Kemnath. Nach der zweiten Staatsprüfung 1981 wurde er drei Jahre lang verschiedenen Schulen im Landkreis Tirschenreuth als mobile Reserve zugeteilt. Im Februar 1997 wurde er Konrektor der Volksschule Neusorg, zum Schuljahr 1998 wechselte er in dieser Funktion an die Schule am Rauhen Kulm. Die Ernennung zum Rektor der Volksschule Kirchenthumbach mit damals etwa 300 Schülern in 15 Klassen (eins bis neun) erfolgte zum Schuljahr 2000."Beim Vergleich mit heute erkennt man die tiefgreifenden Veränderungen in der Schullandschaft", bilanziert Dettenhöfer. Geburtenrückgang, die Einführung der R 10, Erleichterungen beim Übertritt und ein daraus resultierendes, verstärktes Übertrittsverhalten hätten ihre Spuren hinterlassen. Im Zuge des Schülerrückgangs verlor man zunächst die Klassen sieben bis neun, ehe auch die Teilhauptschulen abgeschafft wurden. Dieses Schicksal drohte 2008 auch der Kirchenthumbacher Schule. Ihr, der Politik und dem damaligen Bürgermeister Fritz Fürk gelang es jedoch, in einem gemeinsamen Kraftakt eine Ausnahmegenehmigung zu erhalten, um bis zur geplanten Schulreform - Stichwort: Mittelschulverbünde - die fünfte und sechste Klasse weiter in Kirchenthumbach unterrichten zu dürfen.Ein sehr breites Aufgabenfeld seien die baulichen Belange und steten Renovierungsarbeiten an beiden Schulhäusern, der Turnhalle und der Sportanlage gewesen, blickt Dettenhöfer zurück. Unbürokratisch und erfolgreich sei die Erneuerung des Kunststoffbelages auf der Sportanlage über die Bühne gegangen. Auch erinnert er an die Einrichtung zweier Computerräume. Sehr viel Zeit musste 2012 in die Räumung des verkauften Hauptschulgebäudes, die Planungsarbeiten für die angedachte Sanierung des Grundschulgebäudes sowie die Aus- und Anbauten investiert werden. Der scheidende Rektor bedauert es, dass dieses Großprojekt vom Schulaufwandsträger beziehungsweise dem jetzigen Marktgemeinderat auf Eis gelegt worden sei. Gerne hätte er seiner Nachfolgerin Andrea Wolfram ein fertig zur Einweihung bestelltes Haus übergeben.Viele sportliche Erfolge und Siegpreise habe die Schule zwischen 2001 und 2010 eingeheimst, freut sich Dettenhöfer. Dazu sei sehr viel Positives im Bereich der beruflichen Orientierung und bei der Ausbildungsplatzsuche gekommen. Was die Verantwortlichen ebenfalls ein wenig stolz machen dürfe, sei die Tatsache, dass sich die Schule zur einer "familiären Wohlfühlschule" entwickelt habe, erklärt der Rektor. Dieses Prädikat sei ihr 2008 und 2012 von externen Evaluatoren verliehen worden."Dass wir bis heute Jahr für Jahr Ausbildungsschule für junge und angehende Lehrkräfte und eine sehr beliebte Praktikumsschule sind, fußt auf dem Einsatz des gesamten Kollegiums", betont Dettenhöfer. Bereits vergessen sei nicht zuletzt die Tatsache, dass in Kirchenthumbach in Zusammenarbeit mit dem Kinderhaus im Schuljahr 2002/2003 die damals erste Ganztagsbetreuung im gesamten Landkreis eingerichtet wurde.