Singender Cyber-Cop

16.06.2017

Tagsüber hilft sie bei der Verbrecherjagd, abends singt sie Opern. Die gebürtige Kirchenthumbacherin Evi Haberberger verbindet Vernunft und Emotion.

Kirchenthumbach/München. Evi Haberberger hat sich einen Traum erfüllt, den sie zehn Jahre lang hegte: Die 44-Jährige sang als Sopranistin einen französischen Liederabend im Kloster Speinshart. Sie schaut oft in ihrem Heimatort Neuzirkendorf vorbei - zwischen ihren Gesangsproben in Bayreuth und ihrer Arbeit bei der "Zentralstelle Cybercrime" bei der Polizei in München.Dr. Evi Haberberger: Ich habe in Bayreuth Mathematik studiert und 2002 darin promoviert. Dann war ich mir nicht sicher, in welchem Berufszweig ich arbeiten wollte. In dieser Situation kam die Polizei auf mich zu und hat mich auf eine Stellenausschreibung aufmerksam gemacht und gefragt, ob das etwas für mich wäre. Nach den Terrorattentaten am 11. September 2001 in den USA schuf das Staatsministerium des Innern nämlich Stellen zur Analyse neuer Kriminalitätsszenarien. In diesem Zusammenhang wurden damals bei der bayerischen Polizei Mathematiker eingestellt, aber auch Islamwissenschaftler und Betriebswissenschaftler. Bis 2013 habe ich mich mit Terrorismus, Menschenhandel und Bandenkriminalität beschäftigt, erst in Bayreuth, dann in München.In der diskreten Mathematik habe ich mich mit Datenstrukturen und abstrakten mathematischen Zusammenhängen beschäftigt. Das habe ich bei der Polizei angewendet, um etwa die Strukturen von kriminellen Banden zu visualisieren. Anhand von Daten von Telefonbetreibern und Bankenkonten kann ich beispielsweise analysieren, wer in der Bande an den Schlüsselstellen sitzt und wer eher untergeordnet ist. Ich habe auch Computer-Programme geschrieben, mit denen Polizisten selbstständig auswerten können.Jetzt bin ich ja in einer Führungsposition und analysiere nicht mehr selbst. Aber vorher habe ich die Ermittler tatsächlich direkt unterstützt, habe bei schweren Verbrechen etwa das Kommunikationsverhalten und Bewegungsprofile von Verdächtigen analysiert und dann Hinweise gegeben, wenn mir etwas aufgefallen ist. Meine Lieblingsserie ist übrigens der US-amerikanische Krimi "Numbers". Mit der konkreten Ermittlungsarbeit bei der Polizei hat das nichts zu tun, aber die mathematischen Ideen sind gar nicht schlecht.Seit 2014 leite ich die "Zentralstelle Cybercrime" am Landeskriminalamt mit 15 Mitarbeitern. Es ist ein buntes Fachgebiet mit Polizisten, aber auch Wissenschaftlern. Wir sind Servicedienststelle für die Ermittler der aktuellen Fälle der Internetkriminalität und sind auch Ansprechpartner für Firmen und Behörden, deren Computer-Systeme angegriffen wurden.Seit Ende 2015, Anfang 2016 spielen Erpressungstrojaner eine sehr große Rolle. Einfach gesagt, greifen Schadprogramme den Computer an und verschlüsseln die Daten, die nur gegen die Zahlung eines Lösegeldes wieder entschlüsselt werden können. Seit einigen Monaten gibt es auch viele "Ddos-Attacken". Hier bombardiert ein Angreifer Online-Shops mit so vielen Anfragen, bis die Webseite zusammenbricht. Auch damit ist oft die Zahlung eines Lösegeldes verbunden.Ich würde sagen, ich bin ein logisch denkender Mensch. In meinem Job geht es darum, Ideen zu entwickeln, Abläufe zu organisieren, mit Menschen weiter zu kommen. Das fordert mich intellektuell. Dafür kann ich mich emotional stark in der Musik ausdrücken.Ich singe fast immer, wenn ich im Auto sitze, auf dem Weg zwischen daheim und der Arbeit oder wenn ich auf einen Termin fahre. Das ist meine Art im Training zu bleiben, ich singe seit 16 Jahren. Ich habe ganze Opern-Rollen für das Opernstudio Oberfranken im Auto gelernt. Ansonsten ist da noch der Frauenchor der Polizei, den ich leite. Und dann gibt es Projekte wie den Liederabend, den ich in Speinshart gesungen habe.Musik macht mich zu einem kompletteren Menschen. Ich kann das Schöne in der Welt besser wahrnehmen. Im Job bekomme ich mit, wie viel Schlechtes Menschen anderen Menschen antun. Die Musik erinnert mich an die Schönheit der Schöpfung. Das ist schwer zu beschreiben, es ist etwas transzendentales. Ich bin gläubig und Musik ist für mich ein Zeichen, dass es Gott geben muss. Auch in der Mathematik greifen so viele komplexe Strukturen ineinander, das muss jemand geschaffen haben. Gerade studiere ich Stücke von Richard Strauss ein. Es ist unglaublich, was Menschen hervorbringen können. Musik ist etwas Göttliches.