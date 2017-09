Vermischtes Kirchenthumbach

03.09.2017

596

0 03.09.2017596

Penzenreuth. Einen ungewöhnlichen Fund machte ein Pilzesammler am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr. Er informierte die Polizeiinspektion Eschenbach über fünf Fässer im Eschenbacher Weihergebiet in der Nähe von Penzenreuth. Eine Polizeistreife nahm daraufhin die Fässer im unwegsamen Gelände am Schwarzweiher in Augenschein und informierte daraufhin die Leitstelle Nordoberpfalz. Diese löste Gefahrstoffalarm aus, weil zwei der fünf Behälter bereits aufgeplatzt waren. Fast 100 Einsatzkräfte trafen sich daraufhin am Sammelpunkt des Gerätehauses in Kirchenthumbach.

Die Behälter trugen eine Aufschrift des US-Militärs und wurden auch daraufhin von Mitarbeitern des Fire Departments untersucht. Auf den Behältern stand außerdem das Jahr 1982. Es sei davon auszugehen, dass die Behälter schon länger im Gebüsch liegen, wo sich ein Weiher befand, erklärt die Polizei.Die Feuerwehr aus Kirchenthumbach barg daraufhin die Behälter in voller Schutzmontur. Der Inhalt wurde umgelagert und der Feuerwehr des US-Stützpunkts Grafenwöhr zur weiteren Entsorgung übergeben. Auch Bürgermeister Jürgen Kürzinger machte sich vor Ort ein Bild der Lage. Gegen 20 Uhr war der Einsatz beendet.Wie die Polizeiinspektion Eschenbach auf Nachfrage mitteilt, handelte es sich um ein Gemisch aus Chlor, Kalk und Calciumoxid, das hautreizend wirken könne. Es bestand aber zu keiner Zeit Lebensgefahr, auch die Vegetation um die Fässer wies keine Auffälligkeiten auf.