08.12.2017

Auf den ersten Blick erstreckt sich mitten im Wald bei Obertreinreuth nur ein gewöhnlicher, flacher Graben. Bei der Kirche Weißenbrunn verdecken Sträucher bereits alle Spuren. Satellitenbilder und historische Bücher enthüllen über die beiden Orte allerdings eine spannende Geschichte, die weit in die Vergangenheit zurückführt.

Was im frühen Winter 1702 im damaligen Kurfürstentum Bayern geschah, ist 2017 - 315 Jahre später - an manchen Orten noch immer sichtbar. Einer davon liegt mitten im Wald bei Obertreinreuth. Der Zahn der Zeit nagt dort bereits, der fünf bis sechs Meter tiefe Graben ist durch Erosion fast verschwunden. Für Sebastian Thiem hat der Platz aber nichts von seinem Charme verloren. Der 32-jährige Historiker muss nicht weit laufen, bis er auf einem kleinen Teil des größten deutschen Bodendenkmals steht. Den "bayerischen Limes" nennt der Obertreinreuther den Erdwall mit Graben liebevoll, den Bauern im Winter 1702 auf Anordnung von Kurfürst Maximilian II. Emanuel schaufelten, um eine rund 1000 Kilometer lange Verteidigungslinie aus aufgehäufter Erde um das Kurfürstentum Bayern zu ziehen. Als Schwerstarbeit bezeichnet Thiem den Bau. "Der Boden war hartgefroren. Es gab keine technischen Hilfsmittel, nur Schaufel und Pickel", erklärt er. Fertig wurde der Verteidigungswall nie, der spanische Erbfolgekrieg, den der Kurfürst verlor, beendete im März 1703 das schweißtreibende Vorhaben.Übrig blieben nur halbfertige Erdschanzen und Gräben. Und diesen widmet Thiem als Geschichtsstudent an der Universität Hagen und ehrenamtlicher Mitarbeiter beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege seine Aufmerksamkeit. Für eine wissenschaftliche Arbeit dokumentiert er die bereits bekannten Abschnitte des "bayerischen Limes" in seiner Heimat - wie den 55 Meter langen Wallgraben in der Nähe des Frauenweihers bei Obertreinreuth. Der 32-Jährige stieß bei seinen Recherchen in alten Büchern aber auch auf einen dem Landesamt für Denkmalpflege noch unbekannten Teil des Verteidigungswalls des Kurfürsten. "Ich habe ein dreiviertel Jahr gebraucht, um das Buch zu bekommen", erzählt Thiem und streicht stolz über die Buchseite. "Es ist der einzige Komplettbericht zu der Linie", sagt er. Dort ist der Verlauf mit Hilfe damaliger Maßeinheiten genau beschrieben. Thiem kam auf die Idee, das Beschriebene im Buch mit modernen Satellitenbildern abzugleichen. "Damals wurden Strecken anders benannt als heute. Was sind schon 200 Schritt", schmunzelt der Historiker.Viele Stunden hat er damit verbracht, die Satellitenbilder genau zu studieren und nach Spuren aus dem Jahr 1702 zu suchen. Die Arbeit hat sich aber gelohnt: Er stieß dabei auf einen vielversprechenden Platz in der Nähe der Kirche Weißenbrunn bei Neuzirkendorf. "Dort habe ich wahrscheinlich einen Spiron entdeckt", berichtet er stolz. Darunter versteht er eine dreieckige Ausbuchtung in der Verteidigungslinie, die dazu da war, um Schützen gut platzieren zu können.Er glich den Fund mit bereits bekannten Spironen ab. Und tatsächlich, Thiem ist sich sicher, einen weiteren bislang verborgenen Abschnitt des "bayerischen Limes" entdeckt zu haben. Ein zweiter Historiker muss seine Entdeckung aber erst noch überprüfen. Mit einem GPS-Gerät hat sich der 32-Jährige natürlich auch vor Ort auf die Suche gemacht. "Den Platz im Wald zu finden, ist nur mit genauen Koordinaten möglich. Sonst läufst du da ewig", betont er. Mittlerweile ist von dem einstigen Graben auf den ersten Blick nichts mehr zu erkennen. Sträucher und Bäume haben sich dort ausgebreitet. Nur das Satellitenbild, das den Bewuchs ausblendet, zeigt: Da war mal etwas Besonderes. "Unsere Gegend ist historisch sehr geprägt", weiß der Obertreinreuther. "Es ist gut möglich, dass unsere Vorfahren bei dem Bau mitgearbeitet haben." Schließlich würden viele landwirtschaftliche Betriebe von Generation zu Generation weitervererbt. Thiem hofft deshalb auch darauf, dass die Waldbesitzer nicht gleich jeden Graben zuschütten, denn es könnte ein Teil des größten deutschen Bodendenkmals sein, den vielleicht auch ihre Vorfahren mit der Hand geschaufelt haben.