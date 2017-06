Vermischtes Kirchenthumbach

14.06.2017

Die Kapelle ist renoviert und feiert 300. Geburtstag. Viele Gläubige sind zum Weiler zwischen Kirchenthumbach und Thurndorf gekommen, um mit Pater Samuel Patton zu feiern.

Obertreinreuth. (ü) "Heute ist für unsere Gemeinde aber im Besonderen für die Bewohner des Weilers Obertreinreuth ein festlicher Tag, der in die Geschichte unserer Pfarrei eingehen wird." Mit diesen Worten begrüßte Pater Samuel Patton die zahlreichen Gläubigen, die zur Segnung und zu einer Festandacht nach Obertreinreuth gekommen waren. Grund war der 300. Geburtstag der Kapelle sowie die erfolgreiche Renovierung des kleinen Gotteshauses.Weiter sagte der Pfarrer von Thurndorf, vor 300 Jahren haben gläubige Menschen in einer wirtschaftlichen sicher nicht einfachen Zeit diese Kapelle errichtet. Dieses geistliche Erbe habe die Familie Stopfer ermutigt, diese Kapelle, die in die Jahre gekommen war, grundlegend zu renovieren.Damit haben sie ein Zeichen gesetzt und ein Glaubenszeugnis gegeben. "Und sie sagen uns heute durch dieses gelungene Werk, dass sie das geistliche Erbe erhalten, ja sogar in die Zukunft hineintragen wollen. Dies ist nicht selbstverständlich in einer Zeit, in der der Glaube vielen Menschen gleichgültig ist", lobte der Geistliche. Deshalb sei er den Familien von Obertreinreuth sehr dankbar für ihre Sorge um den Erhalt dieser Kapelle. Und diesen Dank überbringe er auch mit einem großen Respekt für die Pfarrgemeinde Thurndorf. Möge das Patronat der 14 Heiligen Nothelfer, unter dem diese Kapelle stehe, helfen, aus dem Glauben Kraft für ihr Leben zu gewinnen.Es folgte eine erhebende Festandacht mit Anrufungen und Liedern. Die Andacht stand aber auch im Zeichen des Hochfestes der Heiligen Dreifaltigkeit. Musikalisch ausgeschmückt wurde die Andacht unter strahlend blauem Himmel von Franz Eller auf einer elektronischen Orgel. Mit "Großer Gott wir loben dich" und dem eucharistischen Segen endete die Feierstunde.Für die Dorfgemeinschaft sprach Hubert Stopfer Dankesworte. Er sei überrascht, dass so viele Gäste den Weg nach Obertreinreuth gefunden haben. Er ließ die Renovierungsgeschichte noch einmal Revue passieren und dankte allen, die zum Gelingen der Arbeiten und des festlichen Tages beigetragen haben. Dem kirchlichen Teil schloss sich ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen an.