Vermischtes Kirchenthumbach

22.07.2017

1244

0 22.07.20171244

Kirchenthumbach : Thurndorf |

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am späten Samstagnachmittag gegen 16.10 Uhr auf der NEW 43 von Kirchenthumbach in Richtung Troschenreuth. Vier Personen wurden dabei verletzt.



Ein 28-jähriger Mann aus dem Gemeindebereich Grafenwöhr wollte die Kreuzung zur vorfahrtsberechtigten NEW 44 überqueren. Dabei übersah er einen 52-jährigen Thurndorfer, der in Richtung Thrundorf unterwegs war. Er traf den Ford des Thurndorfers an der Hinterachse und schleuderte ihn in den angrenzenden Graben. Der Mercedes des Grafenwöhrers drehte sich beim Zusammenprall einmal um die eigene Achse. Im Fahrzeug befanden sich außer dem Fahrer noch seine Ehefrau und ein drei Monate altes Kind.Ein Notarzt versorgte die Familie noch an der Unfallstelle. Anschließend wurden sie ins Klinikum nach Bayreuth gebracht - ebenso wie der verletzte Ford-Fahrer. An beiden Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen der Polizei ein Totalschaden von 35.000 Euro.Die Feuerwehr aus Thurndorf war mit 15 EInsatzkräften an der Unfallstelle, regelte den Verkehr und reinigte die Straße. Diese war für über eine Stunde nur halbseitig befahrbar.