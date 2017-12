Vermischtes Kirchenthumbach

11.12.2017

Lichterglanz und Budenzauber, in Ruhe bummeln und bei einer Tasse Glühwein entspannen. Die Besucherzahlen des Vorjahres toppt der Kirchenthumbacher Weihnachtsmarkt allerdings nicht. Starker Schneefall ist vermutlich ein Grund.

Adventliche Stimmung verbreitete vor allem das Bühnenprogramm. Die Blaskapelle, stimmte das Publikum mit internationalen und nationalen Advents- und Weihnachtsliedern auf die stille Zeit ein. Feuerstellen waren zwischen den typischen Marktbuden installiert worden. Bei teilweise starkem Schneefall gelang es dem Handwerker- und Gewerbeverein sowie den Budenbetreibern, in der Mehrzahl die örtlichen Vereine, eine festlich vorweihnachtliche Stimmung zu zaubern. Eingeläutet wurde der Weihnachtsmarkt am Samstag um 17 Uhr mit einem Gottesdienst, bei dem das elektrische Licht durch Kerzen ersetzt wurde.Das Christkind Annalena Schmitt sprach den Prolog. Begleitet wurde es von den Engeln Sina, Fiona, Raphaela und Viktoria. Grüße der Marktgemeinde überbrachte Bürgermeister Jürgen Kürzinger. Die verlockenden Düfte von Plätzchen, frischem Gebäck aus dem über 100-jährigen Nußsteinbackofen, Glühwein, Pizza und Bratwurst schufen sofort eine zauberhafte Atmosphäre. Schnell herrschte reges Treiben an den Verkaufsständen sowie im Pfarrheim, wo der Missionskreis seine Zelte aufgeschlagen hatte. Dort drehte der Nikolaus seine Runden.Die zahlreichen Verkaufsangebote bedurften mehrerer Rundgänge, um all die schönen Dinge bewundern zu können. Neben kunsthandwerklichen Arbeiten waren auch Schmuckstücke und Geschenke für den Gabentisch zu finden. Viel geboten wurde für die Kinder. Im Keller des Nußsteinhauses gastierte ein Kasperletheater mit mehreren Vorstellungen. Auf dem Turnerplatz konnten die Kleinen auf Ponys reiten. Die Grafenwöhrer Schnitzer hatten sich in der Gastwirtschaft Götz einquartiert. Höhepunkt des Weihnachtsmarktes war bei beginnender Dunkelheit der Auftritt des Christkindes. Unter dem Glockenturm der Pfarrkirche verteilte es an die Kinder süße Geschenke.