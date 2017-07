Vermischtes Kirchenthumbach

Früher waren die Sitten noch rauer - auch bei der Kirchweih: Nach ein paar Seidla Bier in der Taverne "beim Hempfling", in der Schlossschänke beim Kummert oder oben beim Oberst flogen die Fäuste. Meist fiel der Watschenbaum wegen der "Madla" um. Einen Kirchenthumbacher Zecher sperrten die Thurndorfer Kerwaburschen deswegen sogar drei Tage lang in einen Saustall ein.

Kirchweih: Thurndorf erhält Jakobus-Reliquie Zum Thurndorfer Pfarr- und Kirchweihfest vom 21. bis 24. Juli haben Pfarrgemeinde und Katholische Landjugend ein umfangreiches Programm ausgearbeitet. Das Fest beginnt am Freitag um 18 Uhr mit einem Gottesdienst, danach bewegt sich ein Festzug zum Feuerwehrhaus. Erstmals werden die Burschen der KLJB einen Baum als Symbol der Kirchweih aufstellen.



Weiter geht es am Samstag ab 18 Uhr mit einem gemütlichen Beisammensein. Angeboten werden für das leibliche Wohl Steckerlfisch, saure Bratwürste, Pommes und Käse. Zudem betreibt die Landjugend eine "Kirwabar".



Am Kirchweihsonntag um 9 Uhr steht ein Festgottesdienst auf dem Programm, den der Kinder- und Jugendchor der Pfarrei mitgestaltet. Es folgt ein Frühschoppen, und ab 11 Uhr laden die Veranstalter zum Mittagessen ein. Es gibt Schweinebraten und Sauerbraten mit Kloß und Salat, am Nachmittag Kaffee und selbst gebackenen Kuchen. Um 14 Uhr beginnt das Kinderprogramm. Gegen 16 Uhr wird erneut der Grill angeworfen, zudem sind Käse und Pommes im Angebot.



Zum Patronatsfest des heiligen Jakobus am Montag, 24. Juli, wird um 18 Uhr ein Festgottesdienst gefeiert. Die Gläubigen treffen sich um 17.50 Uhr am Straßenkreuz beim Anwesen Ludwig Haasmann zum Kirchenzug. Den Festgottesdienst mit Überführung einer Reliquie des heiligen Jakobus zelebriert Regionaldekan Dr. Josef Zerndl. Den musikalischen Part übernimmt der Kirchenchor der Pfarrei. Nach dem Festgottesdienst lädt die Katholische Landjugend zu einem bayerischen Abend ein. (ü)

Thurndorf. Wenn der Ort am Wochenende Kirchweih feiert, werden Erinnerungen an frühere Zeiten wach. Interessantes dazu verraten auch historische Dokumente, etwa die von Lehrer Köstler 1915 zusammengestellte Chronik.Darin heißt es: "Thurndorf war von 1314 bis 1818 ein Marktflecken und ist seitdem ein Pfarrdorf mit Schule, hat 74 Häuser mit 88 Familien und 468 Einwohner, welche fast alle katholischer Konfession sind und sich von Landwirtschaft und Viehzucht ernähren. Manche betrieben nebenbei ein Handwerk. Thurndorf liegt am Fuße des Kalvarienberges, der 643,5 Meter über der Nordsee liegt und der höchste Punkt des Frankenjura ist.""Die Bewohner von Thurndorf sind sehr rührig und intelligent. Sie sind gesprächig, neugierig, gesellig und vergnügungssüchtig. Sie haben im Vergleich zu anderen oberpfälzischen Bauern einen leichteren Sinn, ein hitzigeres Blut, einen größeren Freiheitsdrang und Unabhängigkeitssinn, aber auch ein anmaßendes zu Sprecherei und Prallerei, zu Widerspruch und Opposition neigendes Wesen." Bezirksamtmann Pündter von Eschenbach nannte die Thurndorfer in der Chronik wegen dieser Eigenschaften "seine Franzosen". Er bezeichnete sie als "lebenslustig und geistig regsam", aber auch als "vorlaut und maulgewandt".In der "Bavaria II", einer "Landes- und Volkskunde des Königreichs Bayern", werden die Thurndorfer als "hochfrömmig und elastisch" bezeichnet. "Die Burschen sind hübscher als in Altbayern und auf der Thurndorfer Hochebene finden sich viel saubere dralle Mädchen. (...) Die Thurndorfer selbst sind von ihren geistigen und körperlichen Vorzügen so sehr überzeugt, so dass sie (...) ein eigenes Sprichwort geprägt haben, das lautet: 'Ka über uns'. Mit diesen drei Worten wollen sie sagen, 'niemand ist gescheiter und gewandter als wir'. Sie bilden sich als halbe Franken nämlich ein, alle benachbarten oberpfälzischen Bauern an Intelligenz und Turmhöhe zu überragen. Das ist aber keineswegs der Fall, und berechtigt ist das Sprichwort nur insofern, als kein Wohnort der Umgebung höher liegt als Thurndorf.""Dass übrigens das Gerede von der höheren Intelligenz nicht gänzlich unberechtigt ist, beweist die stattliche Reihe jener geborenen Thurndorfer, welchen höhere Studien oblagen und hochangesehene Stellen in Staat und Kirche. Auch die vielen großen Erbschaften, die von ausgewanderten Thurndorfern ihren Verwandten in der Heimat zugefallen sind, sind ein Zeugnis von reger und geistiger und körperlicher Tätigkeit."Köstler endet mit den Worten: "Wenn auch Thurndorf Landgericht, Marktrecht und Bedeutung verloren hat, so hat man dem Ort eines nicht nehmen können: seine große Vergangenheit und seine Geschichte - und das Selbstbewusstsein der Bürger, die noch heute den stolzen Refrain singen. 'Ka über uns.'"