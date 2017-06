Freizeit Köfering

16.06.2017

Der Heimat- und Kulturverein hat seine sechste italienische Nacht gefeiert. Der beheizte Pool, die Pizzen aus dem Backofen sowie das Trio Italiano lockten zahlreiche Besucher auf den Dorfplatz.

"Der Ansturm war riesig groß", freute sich Vorsitzender Josef Vogl. Die kleinen Gäste testeten zunächst sehr ausgiebig den beheizten Pool. Extra für die italienische Nacht waren 30 Tonnen Kaolinsand angeliefert worden, um den Dorfplatz in eine Beach-Arena umzuwandeln.Die Erwachsenen lauschten der Musik von Trio Italiano, die ebenfalls für italienisches Flair sorgten. Neben Getränken und Bratwüsten gab es Leckeres aus dem Backofen. Für dieses Fest nutzen die Köferinger wieder ihren Backofen, erklärte 3. Vorsitzender Tobias Wagner. Marco Ries, der in Kürze seine eigene Bäckerei in Wutschdorf eröffnen wird, half beiden italienischen Pizzen. Gemeinsam mit Vereinsmitgliedern hatte er etliche Pizzen für die Besucher zu. Den Pool nutzten die Gäste bis in die MorgenstundenErfreut über den Ansturm zeigte sich 2. Vorsitzender Benedikt Koller: "Es sei schon erstaunlich wie gut die Aktionen des Heimat- und Kulturvereins im Dorf und darüber hinaus immer wieder angenommen werden." Das zeige den guten Zusammenhalt im Ort und im Verein. Josef Vogls Dank galt allen, die Woche vorher die italienische Nacht geplant hatten und stets enormen Einsatz in die zahlreichen Veranstaltungen stecke. Ende August ist Kirchweih in Köfering, bei der die Kirwaleit den Sportverein als Aurichter unterstützen.