13.08.2017

Superstars wie Sarah Connor, Beth Ditto und Álvaro Soler in der 1600-Seelengemeinde Königstein? Ab Montagmorgen um 7.10 Uhr beginnt die Abstimmung im Internet unter https://www.bayern3.de/dorffest-voting-abstimmung für das Bayern-3-Dorffest.

Bereits zum neunten Mal veranstaltet der Radiosender in einer bayerischen Gemeinde die Party mit kostenlosem Eintritt. Wo die Fete am Samstag, 9. September, stattfindet, entscheidet sich in den kommenden Wochen. Neben Königstein haben sich drei weitere Gemeinden für das Dorffest-Voting qualifiziert: Treuchtlingen in Mittelfranken, Teuschnitz in Oberfranken und das unterfränkische Wiesenbronn. Bild: Hartl