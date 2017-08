Freizeit Königstein

09.08.2017

09.08.2017

Der CSU-Ortsverband Königstein-Hirschbach bot 33 Kindern ein Ferienprogramm der Extraklasse. Das Ganze dauerte drei Tage inklusive Rundumversorgung - aber ohne Computer, Internet und Smartphone.

Der erste Tag dieser Jugendfreizeit in Königsteiner Naturbad startete mit dem Aufbau der Zelte. Am frühen Nachmittag stand der Besuch bei der Feuerwehr Königstein, mit Unterstützung der Wehr Kürmreuth-Hannesreuth, auf dem Programm. Die Kinder wurden dort von Markus Kellner, Michael Bauer sowie Thomas Kogelbauer empfangen. Ihnen wurden Ausstattungen und zahlreiche Geräte in den Fahrzeugen erläutert und auch, für welche Notfälle diese gebraucht werden. Nach einem Löschspiel mit dem Feuerwehrschlauch traten die Kleinen zur sehnlichst erwarteten Rundfahrt mit dem Feuerwehrauto an.Hinterher ging es mit der Königsteiner Schatzsuche weiter. Dabei war im ersten Teil ein Text zu entschlüsseln. In Verbindung mit dem ersten Stück einer Schatzkarte ging es weiter, um an das zweite zu gelangen. Fündig wurden die Mädchen und Buben im Rathaus, das sie zielstrebig erstürmten. Nachdem sie den zweiten Teil der Karte in Händen hielten, waren sie ziemlich sicher, dass der Goldschatz in der Raiffeisenbank deponiert sein muss.Die Kinder vertrauten ihrem Instinkt und überfielen regelrecht am helllichten Tag das Geldinstitut - die Angestellte gab sich geschlagen und händigte den Goldschatz aus. Nachdem dieser fair aufgeteilt war, folgte der Rückzug zum Hauptquartier im Naturbad - zum Schwimmen und zu Spielen am Lagerfeuer .Am zweiten Tag rollte der Bus mit reichlich Proviant nach Pottenstein zur Teufelshöhle. Die Kinder tauchten dort in die Unterwelt ab und bewunderten uralte Tropfsteine und Rückzugshöhlen von Bären, die dort Winterschlaf hielten und ihre Beute verspeisten. Kaum am Tageslicht und durch die Sonnenstrahlen erwärmt, machten sich die Kinder in Begleitung der Betreuer auf den Weg Richtung Schöngrundsee zur Sommerrodelbahn. Am Abend kam gleich das nächste Erlebnis nach Sonnenuntergang: Freilicht-Kino auf einer Großleinwand auf der Liegewiese im Naturbad.Zum Finaltag standen Überraschungen bereit, als Klaus Hafner verriet, dass Grafenwöhr angesteuert werde. Dort wurden Hubschrauber, Panzer und militärische Transportfahrzeuge bestaunt. Soldaten von Bundeswehr und US Army hatten sichtlich Freude mit den zahlreichen Kindern und ließen auch mal die Motoren des Marder-Panzers an, um die Lautstärke zu demonstrieren. Auch beantworteten sie alle Fragen der Kinder geduldig.