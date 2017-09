Freizeit Königstein

06.09.2017

Auf eine spannende Schnitzeljagd durch Nürnberg gingen die Freien Wähler im Sommerferienprogramm der Marktgemeinde Königstein. Nach den ersten Hinweisen der Gästeführerin schwärmten die Gruppen aus. Los ging's vom Hexenhäusle am Vestnertorgraben über die Kaiserburg zum Albrecht-Dürer-Haus, weiter über die St.-Sebald-Kirche zum Schönen Brunnen am Hauptmarkt. Die Siegermannschaft durfte die Schatzkiste öffnen. Bei sommerlichen Temperaturen erfrischten sich anschließend alle an Eis. Zur Erinnerung bekam jeder Teilnehmer ein Büchlein über Nürnberg mit Fakten zur Stadt, Ausflugstipps, Stadtplan und einer Wissensrallye. Unterstützt wurde das Ferienprogramm von Familie Kugler (Reisedienst Meidenbauer). Sie sponserte die Busfahrt. Bild: exb