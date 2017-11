Freizeit Königstein

16.11.2017

34

0 16.11.201734

Königstein/Auerbach. Heuer hat das Frankenpfalz-Kletterfestival an die 2500 Kletterer (plus Anhang) nach Königstein und Auerbach gezogen. Nächstes Jahr muss die Region aber auf diesen touristischen Impuls verzichten.

Termin stand schon fest

Nur noch alle zwei Jahre?

Das Festival fällt 2018 aus. Weil der Organisator Horst Fürsattel nicht mehr weitermacht. Das hat der Unternehmer aus Kirchensittenbach den Bürgermeistern der Frankenpfalz-Gemeinden schon im Juni eröffnet, wie deren Sprecher Hans Koch (Königstein) unserer Zeitung bestätigte. "Wir waren da schon ein bisschen überrascht, weil 2017 ja ein Riesenerfolg war", so Koch.Doch er könne Fürsattels Begründung nachvollziehen, dass er die Zeit nicht mehr aufbringen könne. "So ein halbes Jahr musste er allein in die Vorbereitung schon investieren. Und die Ansprüche werden ja auch immer größer." Die Bürgermeister machten sich laut Koch im Juli auf die Suche nach einem neuen Projektpartner. Man habe jetzt auch Interessenten an der Hand, spruchreif sei aber noch nichts. Doch dass der Vorlauf nicht mehr ausreiche, um das Festival vom 31. Mai bis zum 3. Juni 2018 durchzuziehen, wie es geplant war, das sei jetzt klar.2019 solle es aber wieder stattfinden. "Da werden wir alles daran setzen, und da bin ich auch sehr optimistisch." Als Haupt-Veranstaltungsorte sind wieder das Gelände des Naturbads in Königstein sowie Auerbach vorgesehen. Eine Option ist für Hans Koch zudem, dass dieses Event, das Besucher aus der ganzen Welt anzog, zukünftig in einem festen zweijährigen Turnus läuft.Die erste Auflage 2012 hatte Horst Fürsattel noch im Auftrag der Kommunen organisiert. Beim zweiten Festival 2016 war er dann in Eigenverantwortung Veranstalter gewesen. Unterstützt wurde er laut Koch in der heißen Phase von den Mitarbeitern der kommunalen Bauhöfe. Der Königsteiner Bürgermeister lobte vor allem, dass Fürsattel die Teilnehmerzahl zwischen 2016 und 2017 von 800 auf 2500 steigern konnte.