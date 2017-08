Freizeit Königstein

08.08.2017

Mehr als 50 stolze Besitzer von Oldtimern fuhren ihre Vorzeigeobjekte am Sonntag beim Königsteiner Marktfest vor. Zu den Attraktionen gehörte eine Lokomotive mit einer unerwarteten Nutzungsmöglichkeit.

An der Hauptstraße im Oberen Markt standen Autos, Motorräder, Bulldogs und noch andere Fahrzeugveteranen in Reih und Glied. Bewunderer ließen nicht lange auf sich warten.Organisator Reinhold Koch von den Königsteiner Oldtimerfreunden freute sich über den guten Zuspruch. Vor dem Steinstadel waren zahlreiche Bänke aufgestellt, ein Akkordeonspieler sorgte für gute Stimmung.Ältester Traktor war ein Hanomag aus dem Baujahr 1952. Er ist ebenso in Königstein zu Hause wie das betagteste Motorrad, das 1934 aus der Fabrik rollte. Die Hitliste bei den Autos führte ein Chevrolet des Baujahrs 1963 an, der alle Blicke auf sich zog.Höhepunkt des Tages war die Oldtimerparade. Ein historisches Löschfahrzeug 8 führte sie an. Zu sehen gab es dieses Mal gleich mehrere Attraktionen - zum Beispiel einen Anhänger mit einer Lokomotive, die eigentlich ein fahrbarer Grill ist. Reinhold Koch kuppelte an seinen Traktor eine Feuerwehrspritze TS 8/8 an. Sie stammt aus den neuen Bundesländern und wurde noch vom VEB Thüringen gebaut.Auch ein als Taxi umgebauter BMW war das erste Mal mit von der Partie. Zahlreiche Zuschauer am Straßenrand winkten den Fahrern zu, als sie mit ihren Oldies eine Runde durch den Markt drehten.