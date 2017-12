Training für die grauen Zellen

Freizeit Königstein

14.12.2017

14.12.2017

"Vergessen Sie den Knoten im Taschentuch", empfahl Gedächtnistrainerin Katrin Blos den Teilnehmern ihres Kurses im Steinstadel, den die Marktgemeinde Königstein über die AOVE anbot. Seniorenbeauftragte Gertraud Renner leistete die Organisation und freute sich über den regen Zuspruch. An fünf Nachmittagen übten sich Senioren an vielen Rätseln, die alle Hirnregionen forderten und in ihrer Gesamtheit ansprachen. Jeder könne Konzentration, Merkfähigkeit, Logik und Strategien trainieren. Bild: wku