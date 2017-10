Wanderwochenende in den Allgäuer Alpen

09.10.2017

Vor 25 Jahren gründeten die Königsteiner Anhänger des FC Bayern München einen Fanclub, und fast ebenso lange unternehmen sie schon Touren in den Bergen. Im Jubiläumsjahr führte der Wanderausflug ins Tannheimer Tal, ein Hochtal in den Allgäuer Alpen. Obwohl es immer mehr Terminüberschneidungen gibt, nahmen zehn Bayern-Fans am Wanderwochenende teil. Ein wahrliches Kaiserwetter präsentierte sich den Königsteinern dabei.

Eine ausgiebige Höhentour führte über das Neunerköpfle weiter zur Schochenspitze und zur Einkehr in die Landsberger Hütte, die bereits 1929 erbaut wurde und noch fast im Originalzustand ist. Zurück ging es über den Vilsalpsee mit herrlichen Blicken auf die Allgäuer Bergwelt ins Tannheimer Tal. Der zweite Tag bot nicht mehr so gutes Wetter. Die Gruppe wanderte rund um den Haldensee. Am letzten Tag kehrte dann die Sonne zurück, und die Königsteiner machten eine Tour zum Füssener Jöchle.