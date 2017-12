Kultur Königstein

20.12.2017

3

0 20.12.2017

"Freue dich, Welt" eröffnet die musikalische Andacht zum Advent in St. Georg, ein Medley aus klassischen Weihnachtsliedern schließt sie ab. Der Chor, der sie darbietet, füllt den Altarraum mühelos.

Seit Oktober probte der große Gemeinschaftschor für das weihnachtliche Singen und Musizieren. Thomas Pirner führte die evangelischen und katholischen Kirchenchöre, den Gospelchor und einige Sänger aus dem Männergesangverein Kürmreuth unter seiner Regie klanglich zusammen.Viele verschiedene Instrumente waren außerdem am Sonntagabend zu hören. Das "Hölzerne Quartett" brachte mit seinen Klarinetten die "Jingle Bells" in Schwung; die Blechinstrumente des Posaunenchors jubilierten "Engel bringen frohe Kunde". Einige Damen spielten auf ihren Veeh-Harfen und erfreuten mit dem "Weihnachtlichen Bauernmenuett".Als besonderes Instrument war ein barockes Cembalo zu hören. Das Duo Lindner-Heiß trug damit ein Stück aus der Ouvertüren-Suite von Telemann vor. Wolfgang Prasse dirigierte den Chor des Männergesangvereins bei "Frohe Weihnachten" und brillierte selbst als Solosänger.Der Gospelchor mit Thomas Pirner, der evangelische Kirchenchor um Siegfried Knahn, der katholische Kirchenchor, den Richard Pesold leitete, sowie Organist Thomas Pirner an der Orgel stimmten die Besucher in der voll besetzten Kirche auf Weihnachten ein. Bürgermeister Hans Koch sowie die beiden Pfarrer Konrad Schornbaum und Hans Zeltsperger ließen Gedanken zum Advent ins Programm einfließen.