Kultur Königstein

17.01.2018

3

0 17.01.2018

Kein Durchkommen gab es im Gasthof Zum Hirschen während des Konzerts der Gruppe Zepp-In. Dicht gedrängt standen ihre Fans in der Wirtsstube und im Vorraum, um Lieder der legendären Hard-Rockband Led Zeppelin zu hören. Viele Besucher trugen T-Shirts mit der Aufschrift "Led Zeppelin - the song remains the same". Stefan Brunner (Drums), Horst Zirngibl (Bass) und Jürgen Bauer an der Gitarre heizten dem Publikum kräftig ein. Die Stimme von Martin Hammerl erinnert an Leadsänger Robert Plant. So fühlten sich die Fans in vergangene Zeiten zurückversetzt und freuten sich an exzellenter, handgemachter Rockmusik. Bild: wku