Kultur Königstein

14.06.2017

14.06.2017

Königstein/Breitenstein. Nach einem gelungenen Auftakt am Samstagabend mit den Königsteiner Kirwapaaren und der Band Vullgas begann der Kirwa-Sonntag auf dem Breitenstein mit dem traditionellen Festgottesdienst zu Ehren der Heiligsten Dreifaltigkeit.

Am Fuß der gleichnamigen romanischen Doppelkapelle zelebrierte Pfarrer Hans Zeltsperger inmitten zahlreicher Gläubiger das Hochamt. In seiner Ansprache ging der Geistliche auf das Mysterium des Gotteswesens der Dreifaltigkeit ein und forderte die Gläubigen auf, sich auf die Kraft des Heiligen Geistes zu verlassen. Der katholische Kirchenchor, geleitet von Richard Pesold, sang die Haydn-Messe.Zum Kinder- und Jugendnachmittag trafen sich junge Tänzer aus verschiedenen Vereinen im Festzelt. Die sechs Ossinger-Musikanten spielten auf, und Trachtenkinder aus Königstein, Auerbach, Amberg und Weiden zeigten ihr Können. Vortänzerin Sabine Guttenberger führte durchs Programm und erläuterte die Vielfalt der Tänze und Plattler.Auf seiner steirischen Harmonika bot der zehnjährige Manuel Pfab vom Trachtenverein Hoamatland Amberg erstmals ein Solostück dar. Nach einem Grußwort ehrte 3. Bürgermeister Richard Pesold Franziska Kliegel für zehn Jahre aktives Mitwirken im Heimat- und Volkstrachtenverein D' Ossinger Königstein.Der von der Jugendgruppe frisch einstudierte Haushamer Plattler bildete den krönenden Abschluss des Nachmittags. Am Abend spielten nochmals die Ossinger-Musikanten auf. Zum Tanz am Kirwa-Montag baten die Boazn-Hocker aus Auerbach mit Blasmusik.