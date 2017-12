Kultur Königstein

Mehrere tausend Kilometer sind sie gefahren, um im Gasthof zum Hirschen auftreten zu können: Das Septett Wysoskyj-Samok-Ensemble war nach über fünf Jahren wieder in Königstein zu hören. Zuvor konnten die Musiker aus der Ukraine wegen des Krieges nicht ausreisen.

Sofort sah und hörte das Publikum, dass es Berufsmusiker vor sich hatte. Jedes Mitglied spielte nicht nur sein Hauptinstrument, sondern auch verschiedene andere wie Panflöte, Hackbrett, Cello, Bratsche und Pandura. Das Konzert bestand aus drei Teilen: Zuerst trugen die sympathischen Musiker klassische Lieder vor.Besonders gut kam die Suite Nr. 3 in D-Dur von Johann Sebastian Bach an. Danach gaben sie Folklorelieder wie zum Beispiel slowakische, rumänische, bulgarische und ukrainische Weisen zum Besten.Schließlich war im dritten Teil Unterhaltungsmusik zu hören. Die Sopranistin Olga begeisterte mit ihrem stimmgewaltigen Vortrag. Deutsche Weihnachtslieder sang sie mit besonderer Inbrunst. Die Zuhörer applaudierten begeistert.Vor 20 Jahren wurde das Wysosky-Samok-Ensemble" gegründet, zwei Jahre später als festes Ensemble an der Lwiwer (Lemberger) Philharmonie engagiert.