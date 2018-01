Kultur Königstein

09.01.2018

Fans handgemachter Rockmusik kommen am Samstag, 13. Januar, ab 20 Uhr im Gasthaus Zum Hirschen in Königstein auf ihre Kosten. Die Tribute-Band Zepp-In hält die Erinnerung an Led Zeppelin wach. Aufgebaut um die Songs der "Early Days", die mehr als die Hälfte des Programms einnehmen, finden sich mehrere Akustikstücke vom Album Led Zeppelin III, die ab 1970 bei keinem Konzert fehlten. Stefan Brunner (Drums), Horst Zirngibl (Bass), Jürgen Bauer (Gitarre) und Martin Hammerl (Gesang) fangen die Magie von Led Zeppelin ein und übertragen sie aufs Publikum. Bild: exb