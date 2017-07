Politik Königstein

14.07.2017

7

0 14.07.2017

Wenn Alois Karl nach Königstein kommt, fühlt er sich nach eigenem Bekunden "wie im Paradies". Sehr viel weniger freundlich fällt das Urteil des Parlamentariers über die Hansestadt Hamburg aus.

Schon in den vergangenen beiden Jahren gab es einen Grillabend des CSU-Ortsverbandes im Naturbad mit den Schwerpunkten Kreis- und Landespolitik. "Heuer ist aus aktuellem Anlass die Bundespolitik an der Reihe", erklärte Vorsitzender Klaus Hafner.Die Wahl der Örtlichkeit wollte er dabei als klares Bekenntnis verstanden wissen: "Wir stehen geschlossen hinter dem Naturbad in Königstein." Zu den Diskussionen um den Betriebskostenzuschuss aus dem Gemeindehaushalt an die Marktwerke stellte Hafner fest: "Das müssen uns unsere Kinder und die Bürger allemal wert sein."Bundestagsabgeordneter Alois Karl begann mit einem Kompliment: "Wenn man nach Königstein fährt, hat man immer das Gefühl, man fahre ins Paradies." Diese positive Entwicklung sei inzwischen in nahezu allen Teilen Bayerns angekommen. Noch vor vier Jahrzehnten sei der Freistaat das Armenhaus der Republik gewesen. Die richtigen politischen Weichenstellungen und der Strukturwandel hätten ihn an die Spitze aller Bundesländer geführt. Dies zeige auch die Zuwanderungsquote aus anderen Teilen Deutschlands nach Bayern.Über die Ereignisse am Rande des G-20-Gipfels in Hamburg könne er nur den Kopf schütteln, kritisierte Karl. "Das wäre in Bayern undenkbar gewesen. Hier waren nicht Demonstranten am Werk, sondern Terroristen. In Bayern wäre man solchen Randalierern entschiedener begegnet", machte er seinem Unmut Luft.Das angestrebte Baukindergeld sei ein Thema der Zukunft, sagte der Parlamentarier. Man wolle bauwilligen Familien mit Kindern wieder finanziell unter die Arme greifen.Beeindruckt von der Kulisse im Naturbad äußerte sich der CSU-Listenkandidat Patrick Fröhlich. Als Ziel in der Bundespolitik forderte er, es dürfe keine steuerliche Mehrbelastung für die Bürger geben. Ziel müsse es sein, Geringverdiener und mittlere Einkommensklassen, aber auch den Mittelstand stärker zu entlasten.