Politik Königstein

02.05.2018

In Königstein entsteht ein neues Baugebiet nördlich der Neuhauser Straße. Die Jagdgenossenschaft Gaißach erhält für ihren Wegebau einen Zuschuss.

Ausführlich erläuterte Gerda Schießl vom Ingenieurbüro Seuss (Amberg) den Entwurf für ein Baugebiet im Nordwesten von Königstein. Auf 31 680 Quadratmetern sind 52 Wohngebäude mit Garagen vorgesehen. Die Parzellen variieren zwischen 400 und 844 Quadratmeter. Neben der überwiegenden Zahl an Einfamilien- sind auch einige Doppelhäuser eingeplant. Zwei von Nord nach Süd verlaufende Stichstraßen enden mit einem Wendehammer. Rund 30 Parkflächen verteilen sich auf das gesamte Gebiet.Bei den Grundstücken mit Hangneigung besteht noch Klärungsbedarf wegen der Anbindung der Garagenzufahrt an die Erschließungsstraßen. Das neue Wohngebiet umgibt ein Grüngürtel. Der bestehende Baumbestand soll möglichst erhalten bleiben. Bürgermeister Hans Koch stellte den Beginn der Erschließung für 2019 in Aussicht.Für die Bezeichnung des neuen Wohngebiets empfahl Gerda Schießl einen Flurnamen zu verwenden. Der Marktrat einigte sich auf "Am Weihergarten". Aus ursprünglichen Planung wurde eine Fläche von 8353 Quadratmeter ausgegliedert. Dieser Änderung des Flächennutzungsplanes stimmte der Marktrat zu, ebenso wie dem Aufstellungsbeschluss und Grünordnungsplan in der vorgetragenen Form.Dem Bauantrag von Helga Fischer zum Anbau an das bestehende Wohnhaus ebenso wie dem Wunsch von Christian Blendinger, der eine Feldscheune erweitern möchte, stimmte der Marktrat zu.Der Gemeinde lagen Informationen innerhalb des Anhörungsverfahrens zu Änderungen des Flächennutzungsplanes von Neukirchen vor. Das Gremium erhob keine Einwendungen gegen die Vorhaben Solarpark Schönlind und Neukirchen sowie Lebensmittelmarkt Etzelwanger Straße. Die Jagdgenossenschaft Gaißach verbesserte 2017 die Gemeindeverbindungsstraße Loch - Pruihausen mit Kosten von rund 5000 Euro. Ihren Antrag auf einen gemeindlichen Zuschuss von 1500 Euro für diese Arbeiten unterstützt zu werden, genehmigte der Marktrat.Den Antrag, die abgebaute Straßenbeleuchtung in Pruihausen wieder zu errichten, lehnte das Gremium erneut ab. Die Anrainergemeinden der Truppenübungsplätze Grafenwöhr und Hohenfels bereiten eine Petition an den Landtag vor mit dem Ziel, Gleichbehandlung der Gemeinden mit Ausgleich für entgangene Grundsteuer zu erreichen. Der Marktrat Königstein stimmte für die Beteiligung an der Petition, der sich Auerbach, Kirchenthumbach, Weiherhammer, Edelsfeld, und Freihung anschließen. (Zum Thema)