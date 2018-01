Politik Königstein

28.01.2018

Es soll jetzt endlich losgehen mit dem Ausbau des Breitbandnetzes in Königstein: Bürgermeister Hans Koch brachte in der ersten Sitzung des neuen Jahres die Zusage der Firma Inexio mit in den Marktrat.

Die Verzögerungen seien zustande gekommen, weil keine Subunternehmer zur Verfügung standen. Die Firma habe sich dafür entschuldigt. Die Fertigstellung soll noch vor Jahresende erfolgen.Einen Ingenieurvertrag zum Verbund mit der Sigl-Sigras-Gruppe nahm der Marktrat an. Die Zusammenarbeit mit einem weiteren Wasserversorger hielt der Bürgermeister für sehr wichtig.90 Euro pro Paar erhalten die Feuerwehren der Marktgemeinde als Zuschuss zum Kauf neuer Lederstiefel. Die teilweise 30 Jahre alten Gummistiefel sind nicht mehr zeitgemäß, unbequem und im Winter kalt. Um die Beschaffung kümmern sich die Wehren selbst.Die Dachständer verschwinden jetzt auch in Fichtenhof. Für die Versorgung der Straßenlampen braucht es einen neuen Stromverteiler. Das wird die Marktgemeinde gut 5000 Euro kosten, die das Bayernwerk in Rechnung stellt.Dem Projekt "Hausnamen erzählen Geschichte" schlossen sich im Markt Königstein 26 Teilnehmer aus allen Ortsteilen an, die ein Schild mit ihrem Hausnamen anbringen wollen. Das wird zu 60 Prozent gefördert. Es bleiben dann ungefähr 25 Euro beim Hauseigentümer hängen. An diesem Betrag beteiligt die Marktgemeinde mit jeweils zehn Euro. Bürgermeister Koch schlug diesen Betrag vor, da die Nachbargemeinde Hirschbach den gleichen Beschluss gefasst habe. Die Verteilung der Schilder soll im Frühsommer erfolgen.Im Informationsteil berichtete Koch über starke Flurschäden bei der Bewirtschaftung der gemeindlichen Wälder, bedingt durch die schlechten Wetterlage. Betroffen sind Bereiche in Kürmreuth, am Breitenstein und in Richtung Neuhaus a.d. Pegnitz. Diese Flurschäden sollen im Frühjahr beseitigt werden, was den Ertrag etwas schmälern werde.Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED soll demnächst abgeschlossen sein. Um Gerüchten entgegen zu treten, erklärte der Bürgermeister, dass der in Königstein ansässige Allgemeinarzt bis zum Renteneintritt seine Praxis weiter betreiben werde. Die Beschilderung an der B 85 von Sulzbach-Rosenberg bis nach Michelfeld wird vom Landkreis neu überarbeitet. Betroffen ist der Markt mit den Anschlüssen bei Mönlas, Gaißach und Lunkenreuth.20 000 Euro mehr Schlüsselzuweisungen als im vergangenen Jahr erhält Königstein und bekommt damit gut 570 000 Euro. Zum Pilotprojekt "Marktplatz der Generationen" berichtete Koch auf Nachfrage seines Stellvertreters, Klaus Hafner, von einer guten Zusammenkunft der Seniorenbeauftragten von Hirschbach und Königstein sowie weiterer Interessierter. Angedacht sei, einen Fahrdienst auf die Beine zu stellen. Dazu sollte der VG-Bus seniorengerecht hergerichtet werden.Marktrat Horst Luber erkundigte sich nach dem Stand bei den Feldgeschworenen. Der Bürgermeister kündigte einen Aushang an, um weitere Bürger für dieses Ehrenamt zu gewinnen. Es seien auch schon einige Leute angesprochen worden.