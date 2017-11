Politik Königstein

07.11.2017

In der Oktobersitzung des Königsteiner Marktrates wurde die Veräußerung des markteigenen, schon erschlossenen Baugrundstückes, der "Pflanzerrad", behandelt. Fazit: Die Fläche in Kürmreuth steht zum Verkauf.

Kürmreuth. Das historische Grundstück wurde seit Jahrzehnten von Kürmreuthern Bürgern als Kleingarten betrieben. Zu Beginn wurde diese hervorragende Südhanglage im Frühjahr für Setzlinge genutzt, die in der Landwirtschaft benötigt wurden, heißt es in einer Presseinfo.Später wurde diese Kleingartenanlage mehr und mehr als Gemüsegarten in Anspruch genommen und gepflegt. Die Nutzung der Fläche durch die Bürger sei in den vergangenen Jahren stark zurück gegangen, so dass nur noch zwei bis drei Bürger diese Kleingärten beziehungsweise Beete nutzten. Um einer Verwilderung der unbenutzten Restflächen vorzubeugen, wurde die brachliegenden Fläche seit längerem beweidet.Da kein Bedarf für die Gartennutzung dieser Flächen mehr besteht, wurde im Marktrat in der Oktobersitzung, aufgrund einer Anfrage, der Verkauf dieser Fläche behandelt.Grundsätzlich sieht der Marktrat hier keinerlei Probleme, dieses Baugrundstück zum Verkauf anzubieten. 2. Bürgermeister Klaus Hafner legte jedoch besonderen Wert darauf, dass hiervon die Kürmreuther Bürger im Vorfeld über den Verkauf, auch über einen Aushang, informiert werden. Schließlich gehe es hier auch um eine historische Fläche mit langer Vergangenheit und Tradition, in hervorragender Südlage. Und nicht jedem sei bewusst, dass diese Fläche als Baugrund zu erwerben sei, wird Hafner in der Meldung zitiert. "Sollten Einheimische ihr Interesse an diesem Baugrund bekunden, so wäre eine bevorzugte Behandlung diesbezüglich wünschenswert", so Hafner. Anfragen und Gebote für dieses Grundstück nimmt der Markt Königstein entgegen.