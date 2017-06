Politik Königstein

18.06.2017

"Ihr steht nicht nur als stille Beobachter auf der Tribüne", bescheinigt Kreisvorsitzender Uwe Bergmann der SPD in Königstein. Die Partei versuche, das Geschehen vor Ort mitzugestalten.

Die Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins Königstein eröffnete der Vorsitzende Bernd Deichmann mit der Rückschau. Er erinnerte unter anderem an die Stammtische, bei denen die Investitionen des Marktes Königstein angesprochen wurden. Natürlich sei auch über den weiterhin hohen Schuldenstand der Marktwerke Königstein GmbH diskutiert worden.Die Wahl des Vorstands ergab keine Veränderungen. Bernd Deichmann bleibt Vorsitzender und hat als Stellvertreter weiterhin Werner Wedel zur Seite. Zum Beisitzer wurde Gerhard Vogenauer gewählt. Die Ämter der Schriftführerin und Kassiererin versieht Ingrid Kellermann.Kreisvorsitzender Uwe Bergmann zollte der Königsteiner SPD Respekt und Anerkennung für die Bereitschaft, in einer politischen Partei Verantwortung zu übernehmen: "Ihr steht nicht nur als stille Beobachter auf der Tribüne, sondern versucht, das politische Geschehen alltäglich in der Gemeinde mitzugestalten."Er machte auch einen Abstecher in die Landes- und Bundespolitik. Natascha Kohnen habe als neue Landesvorsitzende beim Parteitag in Schweinfurt gezeigt, dass sie mobilisieren, motivieren und für die Bayern-SPD Sympathien gewinnen könne. Uli Grötsch aus Waidhaus werde als Generalsekretär das Thema innere Sicherheit besetzen, da er durch seine parlamentarische Arbeit in Berlin darin genügend Erfahrung habe.Bergmann hob die Verdienste des Landtagsabgeordneten Reinhold Strobl um die Klosterburg in Kastl hervor, die nun bald als Zweigstelle der Bereitschaftspolizeiabteilung Sulzbach-Rosenberg fungieren werde. Sein beharrliches Nachbohren habe bei Heimatminister Söder schließlich Wirkung gezeigt.Für die SPD auf Bundesebene sah Bergmann nach wie vor gute Chancen, im Herbst mit Martin Schulz den Kanzler zu stellen. Das Aufholjagd von Jeremy Corbyns Labour-Partei und ihr gutes Abschneiden in England habe gezeigt, dass das Thema Gerechtigkeit nicht ad acta gelegt werden müsse. Die Entscheidung über den Bundestag bleibe bis zum 24. September offen, da sich gut ein Fünftel der Bürger erst am Wahltag für eine Partei entscheide.