Politik Königstein

17.09.2017

Die beiden Gemeinden Königstein und Hirschbach wollen noch enger zusammenrücken. Seinen Willen dazu bekundet der Königsteiner Marktrat in der ersten Sitzung nach der Sommerpause.

Die interkommunale Zusammenarbeit soll weiter ausgebaut werden. Ein entsprechender Arbeitskreis hat sich schon getroffen und Aufgabenfelder erstellt, wie Bürgermeister Hans Koch mitteilte.Nach seinen Worten wollen die Nachbarn einen gemeinsamen Bauhof und einen gemeinsamen Kindergarten bzw. Kindertagesstätte angehen. Die Mitarbeiter dieser Einrichtungen seien über die Pläne schon informiert worden, antwortete Koch auf eine Nachfrage. Geplant sei auch eine Zusammenarbeit im Tourismus und in der Seniorenbetreuung.In Sachen Breitbandausbau sollten sich Bürger bei der Verwaltung melden, wenn sie Fragen haben. Dem Bürgermeister zufolge wird die Fertigstellung im Frühjahr 2018 erfolgen. Digitalisiert werden in Kürze auch die alten Friedhofspläne für Königstein und Kürmreuth. Die Vermessung kostet um die 2000 Euro; die gemeinsam mit Hirschbach anzuschaffende Software gut 500 Euro. Der Marktrat genehmigte diese Ausgaben einstimmig.Für das Energie-Coaching plus, ein zu 100 Prozent vom Freistaat getragenes Programm, bewirbt sich die Marktgemeinde erneut. Sie hat sich schon an der ersten Auflage beteiligt. Koch informierte die Ratsmitglieder auch darüber, dass im Kindergarten eine Erzieherin und eine Kinderpflegerin eingestellt worden sind.Die Submission für die Umstellung der Ortsbeleuchtung ist gelaufen. Wie Koch mitteilte, fragte die Verwaltung neun Firmen an, und fünf davon haben ein Angebot abgegeben. Auf dem "Marktplatz der Generationen", einem Förderprogramm des Freistaats, ist Königstein zusammen mit Hirschbach als eine von 40 Kommunen dabei. Die erste Besprechung mit den Seniorenbeauftragten steht am Donnerstag, 5. Oktober, bevor.Marktrat Hans-Martin Grötsch erkundigte sich nach dem Sachstand bei der Stadelreihe. Koch erklärte, dass die Anträge gestellt seien und auf Rückmeldungen gewartet werde. Ähnlich verhalte es sich auch beim Kneippbecken. Der Bürgermeister hofft auf positive Bescheide bis Mitte November. Zum Bauabschnitt 3 in Kürmreuth merkte er an, dass sich der Arbeitskreis am Dienstag, 24. Oktober, trifft.Markträtin Doris Lehnerer schlug vor, das Ferienprogramm künftig komplett zum Herunterladen auf die Homepage der Marktgemeinde zu stellen. Diese Anregung wird im kommenden Jahr berücksichtigt.Bürgermeister Hans Koch bedankte sich bei seinem Stellvertreter Klaus Hafner für seinen Einsatz bei der Bewerbung um das Dorffest von Bayern 3. Zwar zog Königstein im Finale gegen das oberfränkische Teuschnitz den Kürzeren, aber für Koch hat die Aktion eine erfreuliche Erkenntnis gebracht: "Wenn es drauf ankommt, können wir zusammen halten!"