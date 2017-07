Politik Königstein

16.07.2017

Weder über Bauanträge noch über Bauvoranfragen musste in der Königsteiner Marktratssitzung vom Freitagabend beraten werden. Einer ausführlichen Besprechung aber bedurfte das Thema "Radwegekonzept Franken-Pfalz". In der Entwicklungsphase befindet sich derzeit ein Plan für die Ausbesserung bestehender und die Neuschaffung verbindender Radwege. Alt und Neu sollen dann in ein Netz von Radwegen im Gesamtgebiet der Franken-Pfalz integriert werden.

Für die Erarbeitung dieses Radwegekonzepts hat das beauftragte Planungsbüro bestehende Wege in einer Karte zusammengefasst und sammelt nun Wünsche, Vorschläge und Anregungen in den einzelnen Gemeinden. Zahlreiche Radwege sind bereits seit Beginn des Jahrtausends im Bayernnetz für Radler aufgenommen worden, wie man es unter www.bayerninfo.de findet. In Neuhaus trifft beispielsweise der Pegnitztalradweg auf den Erlangen-Pegnitztal-Radweg und den Pegnitzradweg. Im Süden in Pommelsbrunn schließt er an den Fünf-Flüsse-Radweg an. Dem Gebiet der Franken-Pfalz entsprechend wird das Radwegekonzept übergreifend über Landkreis- und Gemeindegrenzen entwickelt und integriert Teile des Bayernnetzes für Radler ebenso wie Radwanderwege der Landkreise und Gemeinden.Mit der Erfassung der Qualität der Radwege verbunden ist auch die Optimierung der Routenführung durch Schaffung von direkten Wegen entlang von Gemeindeverbindungsstraßen und durch Neuausweisungen der Routen auf gut befahrbare Streckenabschnitte. Auch die Anbindung an ÖPNV-Schnittstellen, die Nutzung bestehender Radwege und der straßenbegleitende Neubau von Radwegen werden hier für das Gesamtkonzept im Gebiet der Frankenpfalz vorbereitet.Bürgermeister Koch sprach für das Gemeindegebiet des Marktes Königstein den Einbau des Grottenwegs an. Ein straßenbegleitender Fahrradweg von Neuhaus nach Königstein soll aufgenommen werden, ebenso wie der Simultankirchenradweg. Er befürwortete das Radwegekonzept und die dadurch entstehenden zukunftsweisenden Möglichkeiten, für die auch entsprechende Fördergelder gewährt werden.Die Firma Landimpuls, Gesellschaft für regionale Entwicklung, Regenstauf, wird das Konzept etwa bis Ende des Jahres erarbeiten und auch die eventuellen Möglichkeiten für die Beantragung von Fördergeldern abklären. Die Ausarbeitung erfolgt zusammen mit der Franken-Pfalz, betrifft aber nicht die gemeindeinterne Detailplanung. Auch die Planung der Vermarktung und der Bewerbung des für die Franken-Pfalz entstehenden Radwegenetzes seien hier nicht inbegriffen.Erforderlich war jedoch der Beschluss für die Zustimmung zu den von Bürgermeister Koch vorgeschlagenen Wegen zur Integration in das Gesamtkonzept. Hier erhielt Koch die volle Einwilligung seiner Markträte. Da es sich bei den Beratungen und Beschlüssen im nichtöffentlichen Teil der vergangenen Marktratssitzung im Wesentlichen um Grundstücksangelegenheiten handelte, entfiel auch eine Bekanntgabe der weiterhin nichtöffentlichen Verhandlungen und Beschlüsse. Anträge waren nicht eingereicht worden.