Politik Königstein

29.11.2017

42

0 29.11.201742

Die Novembersitzung des Marktrats Königstein war angesichts von zwei Anträgen der Freien Wählergemeinschaft (FWG) Königstein in besonderer Weise geprägt von der Debatte zwischen Marktrat Hans Martin Grötsch und Bürgermeister Hans Koch. Man schenkte sich nichts bei der hart, aber fair geführten Diskussion.

Das Wappen Ohne kontroverse Debatte genehmigte der Marktrat einstimmig den Antrag des Trachtenvereins D'Ossinger auf eine Nutzung des Wappens von Königstein für Stickereien auf dem Latz der Vereinslederhosen. Den soll zukünftig das Wappen mit dem Schriftzug "D'Ossinger Königstein" zieren. Koch verwies darauf, dass eine Verwendung des Wappens nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Marktrats möglich ist. Vereinzelt seien nicht genehmigte Nutzungen in den sozialen Medien festgestellt worden, die Gemeinde stieß hier kriminalpolizeiliche Ermittlungen an. (sck)

Am Ende einer jeden Debatte um den jeweiligen Antrag der Freien Wählergemeinschaft gab es eine Ablehnung des FWG-Antrags durch die geschlossen dagegen stimmende Mehrheit der Fraktionsgemeinschaft der CSU und der Einheitsliste (EL).Marktrat Grötsch (FWG) hatte das Angebot des österreichischen Ausstellers IT-Innerebner GmbH aus Innsbruck kennengelernt, das bis März 2018 eine kostenlose City-App zur Verfügung stellt und auch bei Einrichtung und Installation volle Unterstützung zusichert.Die Freien Wähler Königstein verwiesen in ihrem Antrag auf die vielen Besucher aus nah und fern wie Urlauber oder Geschäftsreisende und auch auf die große Anzahl der Veranstaltungen seitens der ortsansässigen Vereine. Der Antrag vertrat die Meinung, Aufgabe und Interesse der Kommune müsse es sein, das Interesse der Gäste wie der Bürger an Informationen rund um die Gemeinde optimal zu bedienen. Und mit der City-App der Firma Innerebner könnte man dann alle mit aktuellen Informationen bestens versorgen.Der Antrag strebte im Zeitalter der Digitalisierung an, die Möglichkeiten einer kostenlosen App durch die Gemeinde als Angebot für alle vorzuhalten. Für Einrichtung, Installation und Pflege der App würde Marktrat Grötsch in Zusammenarbeit mit der IT-Firma Innerebner zur Verfügung stehen.Bürgermeister Koch hielt dem Antrag der Freien Wähler die bestehende Homepage des Marktes und das kostenlose Bayern-W-Lan entgegen und erachtete diese beiden Möglichkeiten als ausreichendes Informationsangebot für alle Gäste und Bürger. Er stellte auch die Dauerhaftigkeit der Bereitschaft des Marktrats Grötsch in Frage mit der Befürchtung, dass irgendwann die App von Verwaltungskräften des Marktes zu pflegen sein werde.Grötsch argumentierte mit einer besseren Eignung einer App für Informationsabfragen im mobilen Bereich gegenüber der Nutzung über freies W-Lan und Homepage. Außerdem werde das City-App-Angebot von bereits in 500 deutschen Städten genutzt. Dagegen bezweifelte der Bürgermeister die Präsentation der IT Innerebner GmbH als guten Partner, denn eine gute Partnerschaft der Firma gegenüber den Kommunen sein noch nicht nachhaltig bewiesen.2. Bürgermeister Klaus Hafner unterstützte Koch in seiner Ablehnung von City App, mit dem Argument, dass nach dem Aus für das Königsteiner Marktfest ein wesentliches Angebot bei den örtlichen Veranstaltungen fehle. "Für ein Marktfest brauchen wir nicht mehr werben, weder für den Tourismus noch für die Bürger."Auch wusste er zu berichten, dass die Stadt Nürnberg zwar anfangs das Angebot der Firma Innerebner nutzen wollte, aber gemäß Informationen aus der Presse City-App bereits eingestampft hat. Bei der Abstimmung über den Antrag ergab sich eine zu erwartende 7:4-Ablehnung. Die CSU-EL-Fraktion war geschlossen gegen den FWG-Antrag.In ähnlicher Form wurde mit dem zweiten FWG-Antrag verfahren. Er lautete auf eine Veröffentlichung der Jahresabschlüsse und Bilanzen der Marktwerke Königstein GmbH. Dabei wurde auf die negativen Schlagzeilen über die Hinterlegung der Jahresabschlüsse mit Verweigerung der Veröffentlichung im Bundesanzeiger hingewiesen. Auch ein örtlicher Verein wurde hierbei involviert. Die Freien Wähler stellten ihren Antrag im Wissen um die Kann-Vorschrift bezüglich der Veröffentlichung. Doch beinhaltete der Antrag die Meinung, dass der Markt und die Marktwerke Königstein tun sollten, was sie könnten, um negative Schlagzeilen zu vermeiden.Bürgermeister Koch verwies darauf, dass eine Veröffentlichung nicht erforderlich sei, weil jeder bei einem entsprechenden Informationsbedürfnis Einsicht nehmen könne. Er verwies weiter auf eine derzeitige Prüfung der Marktwerke Königstein GmbH durch die Kommunalaufsicht. Dem Prüfungsergebnis entsprechend ergäben sich dann Abstimmungen mit dem Aufsichtsrat und möglicherweise auch Änderungen der Gesellschafterverträge. Aktuell betrachtete der Bürgermeister die Situation als ungeeignet dafür, den Antrag zu behandeln. Er empfahl eine Wiedervorlage nach Umsetzung von Ergebnissen der Prüfung durch die Kommunalaufsicht durch den Aufsichtsrat der GmbH.Der Antrag sollte auch auf der Basis von aktuellen beziehungsweise aktualisierten Gesellschafterverträgen behandelt werden. So ergäbe sich eine Wiedervorlage des Antrags etwa im oder vielleicht auch nach dem ersten Quartal 2018. Auch hier war der FWG-Antrag erst einmal mit einer 7:4-Ablehnung vom Tisch.