Politik Königstein

25.09.2017

0 25.09.2017

Nur acht Markträte folgen dem Ruf zur Sitzung, der Rest lässt sich entschuldigen: Zur Beschlussfähigkeit reicht das "gerade noch", sagt Bürgermeister Hans Koch. Die kleine Runde berät unter anderem über eine Prioritätenliste bei der Sanierung von Straßen.

Für die Sitzung waren weder Bauvoranfragen noch Baupläne eingereicht worden. Dagegen ging es gleich mehrmals um die Königsteiner Ansicht zu Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen benachbarter Gemeinden. Der Bebauungsplan Weidenstock weist zwischen Vilseck und Schlicht ein allgemeines Wohngebiet aus. Belange der Marktgemeinde Königstein berührt es ebenso wenig wie das Neukirchener Baugebiet Bergleite. Das Einvernehmen wurde einstimmig erteilt.Der Regionalplan Oberpfalz-Nord wird derzeit in den Kapiteln "Bildungs- und Erziehungswesen, kulturelle Angelegenheiten", "Gesundheits- und Sozialwesen" sowie "Verkehr" überarbeitet. Bürgermeister Hans Koch ging auf diese Punkte ein.Er stellte fest, dass es ab dem Schuljahr 2018/2019 keine Mittelschule Neukirchen-Königstein mehr geben wird. Ihre Schüler werden dann in Auerbach oder Sulzbach-Rosenberg unterrichtet. Gut sehe es aber mit der ärztlichen Versorgung sowie dem Angebot an Senioren- und Pflegeheimen aus.Anfragen für einen Platz in der Kinderkrippe lagen vor, waren aber zum neuen Kindergartenjahr nicht ausreichend, um eine dritte Krippengruppe zu bilden. Das könnte sich angesichts der örtlichen Nachfrage im Januar 2018 ändern. Die Gemeinderäte nahmen das zur Kenntnis und stimmten der Änderung des Regionalplans Oberpfalz-Nord zu.Der Bauausschuss hat die Gemeindestraßen unter die Lupe genommen und über die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen beraten. Er empfahl, die Straßen Am Bergl, Pfarrweg und Suttengasse eventuell im Zuge einer städtebaulichen Maßnahme zu sanieren. Die Fraktionen wurden um Vorschläge gebeten, aus denen die Verwaltung dann eine Prioritätenliste erstellt hat.Bei den Arbeiten in der Schulstraße will sich Königstein mit der Gemeinde Hirschbach über den Einsatz von Baumaschinen abstimmen. An der Funkenreuther Straße beabsichtigen einige Gewerbeanlieger, ihre Zufahrten zu befestigen. Überlegungen, Maßnahmen an den Straßen zu bündeln und so Kosten zu sparen, betreffen die Thorsteinstraße und die Obermühlstraße an erster Stelle in der Prioritätenliste.Die Errichtung eines öffentlichen Stromanschlusses mit Verteilerkasten und Messeinrichtung am Königsteiner Marktplatz beantragte der CSU-Ortsverband. Begründet wurde der Vorschlag mit jährlich mindestens zwei festen Veranstaltungen, die einen Stromanschluss benötigen. Bisher musste dafür im Vorfeld über das Bayernwerk eine Genehmigung beantragt werden. Die Aufstellung eines provisorischen Verteilerkastens erfordert jedes Mal einigen Aufwand. Rund 1000 Euro sind für eine Veranstaltung fällig. Da sei ein dauerhafter Anschluss gerechtfertigt, argumentierte die CSU. Die Verwaltung soll die Kosten dafür ermitteln.