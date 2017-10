Vier neue Wohnungen__in Königstein

Politik Königstein

20.10.2017

20.10.2017

Der Umbau des ehemaligen Schreinerhauses hat begonnen. Ein fast 90-prozentiger Zuschuss aus mehreren staatlichen Förderprogrammen macht es möglich. Die Marktgemeinde Königstein schafft in diesem Haus vier Wohnungen für sozial Schwache oder anerkannte Flüchtlinge. Los geht's mit den Arbeiten ganz oben, damit das Dach möglichst bald dicht ist. Der Innenausbau folgt im Winter, so dass im Frühjahr mit der Haustechnik begonnen werden kann. "Die Außenanlagen sind für den Sommer 2018 vorgesehen, so dass wir Ende 2018 mit der Fertigstellung rechnen," erklärt 2. Bürgermeister Klaus Hafner. Bild: wku