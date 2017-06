Die Kleinsten des TSV Königstein campieren am Big Mike im Südlager Vilseck

Sport Königstein

Schon vor 18 Jahren nutzte der TSV Königstein die geniale Lage und die tollen Einrichtungen am See Big Mike im Südlager Vilseck für ein Zeltlager seiner Jugendmannschaften. Dank der guten und engen Partnerschaft der Marktgemeinde Königstein mit dem Field Artillery Squadron 2nd CR bot sich nun wieder die Möglichkeit, dort Lagerleben und Naturerlebnis zu verbinden. 25 Kinder verbrachten dort vier Tage, spielten Fußball und schauten auf der benachbarten Sportanlage bei einem Baseballturnier zu. Vier Kanuboote standen zur Verfügung, um den Big-Mike-Lake zu erkunden. Die Alten Herren des TSV Königstein schauten an einem Abend vorbei, trugen ein Freundschaftsspiel gegen die Field Artillery Squadron 2nd CR aus und gewannen 6:4. Natürlich war auch die Besichtigung der Militärfahrzeuge möglich. Eine Ballolympiade verlangte Schnelligkeit, Präzision, technisches Können und einen guten Schuss. Neun Betreuer und zwei Betreuerinnen sorgten dafür, dass es den Kindern jeden Tag vom Frühstück bis zum Abend am Lagerfeuer an nichts fehlte. Bild: gut