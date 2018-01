Vermischtes Königstein

04.01.2018

04.01.2018

80 Familien hat die Kinderkrebshilfe der Region Oberpfalz Nord im vergangenen Jahr mit 130 000 Euro unterstützt. 370 Mitglieder zählt der Verein, der ehrenamtlich arbeitet und dort einspringt, wo die Krankenkassen für Therapiemaßnahmen nicht aufkommen. Die Inhaberin des Königsteiner Friseursalons Scharrer, Monika Scharrer, wollte ihrerseits diesem Verein unter die Arme greifen.

Sie verzichtete im Dezember auf Weihnachtsgeschenke an die Kunden und gab einen bestimmten Betrag von 1. bis 24. Dezember in eine Spendenbox. Auch die Kunden selbst beteiligten sich und warfen Geld in die Büchse. Auf diese Weise kamen in kurzer Zeit 600 Euro zusammen. 2. Vorsitzender Andreas Steinl nahm hocherfreut die Spende entgegen.