Aktion Mensch gibt Zuschuss für Kleinbus

Vermischtes Königstein

27.07.2017

27.07.2017

Das Haus Rosenau ist der neueste dezentrale Standort von Regens Wagner Michelfeld. Im Sommer 2016 wurde es in Königstein am Fuße des Ossingers eröffnet. Dort leben 24 Menschen mit verschiedenen Behinderungen in drei Wohngruppen und besuchen tagsüber die Förderstätte. Für sie ist es wichtig, an Freizeit- und Kulturveranstaltungen teilzunehmen und sich so als Teil der Gesellschaft zu erleben.

Eine wichtige Hilfe dabei ist ein neuer Kleinbus, dessen Anschaffung durch die Aktion Mensch gefördert wurde. Für Rollstuhlfahrer verfügt er über eine Hebebühne. Die Aktion Mensch unterstützte die Arbeit von Regens Wagner Michelfeld in Königstein nicht zum ersten Mal: Auch einen Teil der Baukosten für die Gebäude der Wohngruppen und der Förderstätte hat sie übernommen.